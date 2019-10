Amplían por un mes la inspección a vehículos

El Comando General de la Policía Boliviana decidió ampliar por un mes la inspección técnica vehicular, hasta el 3 de marzo. El plazo fenecía mañana y varios propietarios de motorizados reclamaban por la falta de tiempo para acudir al control.



Son más de 150 puntos de revisión habilitados por la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía. El control inició el pasado 3 de noviembre, bajo la modalidad de reservas en línea a través de una aplicación móvil (Reserva ITV), también mediante el centro de llamadas 800-10-2363 o por el portal web (www.policiadnfr.gob.bo).



Los datos de la Policía indican que durante 2014 más de 900.000 autos pasaron por la inspección, pero se estima que el parque automotor llega casi al millón y medio. Aún no se conocen datos preliminares de este nuevo periodo.



Se debe pagar en los bancos autorizados 40 bolivianos para vehículos particulares y 30 para los de servicio público. Ademas se requiere la presencia física del carro, fotocopia de la cédula de identidad del chófer y del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT).



Pasado el nuevo plazo se iniciarán operativos de control que depararán sanciones económicas para los propietarios de motorizados que no cuenten con la roseta. Se anticipa que no existirá una nueva ampliación para la inspección.