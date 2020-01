Cartera crediticia del Unión suma $us 1.856 millones

El banco estatal Unión SA fortaleció su cartera crediticia alcanzando $us 1.856 millones, que incluyen los créditos productivos de $us 826,7 millones y de vivienda social de 256,2 millones, hasta el 31 de diciembre de 2016. La noticia es destacada por los ejecutivos de la entidad, que anuncian el fortalecimiento de su cartera al sector productivo. La cartera en 2015 fue de $us 1.559 millones.

En todo el sistema bancario la cartera superó los $us 16.800 millones hasta julio de 2016, según Asoban.

Jorge Sánchez, gerenta nacional de Operaciones, y Mery Nancy Suárez Parada, gerente regional Santa Cruz, afirman que de esta manera el banco apunta a ser el mejor aliado financiero de los bolivianos, pues además registra un nivel de mora por debajo del promedio del sistema financiero, llegando al 1,42%, una de las más bajas de los últimos años. También destaca el patrimonio, pues creció de $us 26 millones a 245 millones, entre el 2007 y el 2016.



“La cartera productiva se fortalecerá. Somos el primer banco en red de cajeros automáticos y oficinas, somos el segundo en depósitos del público y el tercero en cartera crediticia y apuntamos a ser el primero porque somos los únicos del sistema que capitalizamos el 100% de nuestras utilidades”, dijo el ejecutivo.



Asimismo, informó de que por normativa el sistema tiene que llegar hasta el 2018 a colocar el 60% de la cartera de créditos en el sector productivo y de vivienda social. “Nosotros ya estamos en el 59%, es poco lo que nos falta”, acotó.

Vivienda social y planes

La ejecutiva regional Nancy Suárez destacó las cifras y añadió que 1.557 familias se han visto beneficiadas con el crédito de vivienda social. Citó además que unas 7.000 familias han financiado sus viviendas con la entidad. El 82% es vivienda social, financiada con un 100%.



Mientras tanto, el presidente de la entidad, Javier Fernández, informó en Oruro que entre los proyectos que esa entidad tiene para esta gestión está el orientar su cartera de crédito hacia el sector productivo. También dijo que se proyecta la construcción de edificios para su funcionamiento, la agencia nacional en la ciudad de La Paz, en Oruro una infraestructura de cinco plantas, también en Cochabamba, Sucre, Tarija, Yacuiba y Santa Cruz.

La gerenta general del Banco Unión, Marcia Villarroel, anunció la creación de una nueva empresa estatal de seguros generales denominada UNIBines, destinada a proteger viviendas y empresas.

Bancos sobrepasan metas

Hasta julio de 2016, los bancos múltiples superaron la meta intermedia de crédito productivo y de vivienda de interés social que se les fijó.



El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, explicó que la Ley de Servicios Financieros 393 y las metas intermedias fijadas causaron un cambio de actitud en las entidades. Los bancos múltiples han sobrepasado la meta hasta 2016 (48,54%), porque están al 49,27%