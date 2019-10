Bob Dylan sobre Frank Sinatra: "Es la montaña que tienes que escalar"

La leyenda musical Bob Dylan expresó el domingo admiración por Frank Sinatra, a quien consideró la "montaña que tienes que escalar", al comentar su nuevo disco de versiones de clásicos de la estrella Shadows in the night, que sale a la venta esta semana.



"Él es la montaña, esa es la montaña que tienes que escalar, aunque solo llegues a parte de ella", afirmó Dylan, conocido por su recelo con los medios, en su primera entrevista en tres años sobre el disco teñido de canciones repletas de nostalgia.



En esta ocasión, el autor de Like a Rolling Stone o Not Dark Yet, conversó con la revista AARP, centrada en un público de adultos de más de 50 años y la publicación con mayor distribución de EEUU con más de 20.000 millones de suscriptores.



"Amo estas canciones, y no voy a faltarles al respeto. Convertirlas en basura sería sacrilegio. Y todos hemos escuchado estas canciones destrozadas, y estamos acostumbrados. De algún modo, quería arreglar esto", agregó Dylan, sobre las diez canciones que conforman el álbum y cuya mayor parte fueron compuestas en la primera mitad del siglo XX.



A sus 73 años, después de una carrera repleta de éxitos y canciones que han marcado época como Mr Tambourine man y I want you, el músico se muestra reflexivo sobre el paso del tiempo.



"Mira, te haces mayor. La pasión es un juego de los jóvenes, los jóvenes pueden ser apasionados. Las personas mayores tienen que ser más sabias. Quiero decir, estás por aquí un tiempo, dejas ciertas cosas para los jóvenes. No intentes actuar como si fueses joven. Podrías realmente hacerte daño", dijo.



Por ello, apuntó a la importancia de que "el tiempo sea un compañero".

"La vida tiene sus altos y sus bajos. Realmente, el tiempo tiene que ser tu alma gemela", señaló el artista, que todavía sigue dando una media de cien conciertos al año en su autodenominada Gira sin fin.



Preguntado sobre la felicidad, Dylan se revela lleno de dudas.

"Mucha gente dice que no hay felicidad en esta vida y ciertamente no hay felicidad permanente. Pero la autosuficiencia crea felicidad.



Solo porque estés satisfecho un momento, al decir, sí, esta fue una buena comida, que te hace ser feliz, eso no significa que vaya a ser necesariamente verdadero en la próxima hora", remarcó el músico. De hecho, matizó, "no estoy exactamente seguro de lo que significa la felicidad, no sé si podría definirla".