Decano no restituirá a coordinador en Cotoca

Manfredo Menacho, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), ha ratificado que Yiye Ríos, exdirector académico de la Facultad Andrés Ibáñez en Cotoca, no será restituido en su cargo pese a las manifestaciones que han iniciado los estudiantes del municipio cotoqueño.



“Él (Ríos) no es docente de la universidad, mi obligación es cambiarlo y poner a un funcionario que cumpla las normas académicas. Va a ser reemplazado porque no cumplió con las normas universitarias”, sentenció Menacho.



Anuncia procesos ante la justicia ordinaria



Este jueves 5 de febrero, un centenar de estudiantes de Cotoca llegó hasta el campus universitario de la ciudad de Santa Cruz para exigir al decano de Derecho restituir a Ríos en su cargo. Tras la negativa de la autoridad universitaria, los manifestantes intentaron tomarlo como rehén.



Ante esta situación, Mencaho aseguró que denunciará a Ríos ante el Tribunal de Justicia Universitario, al mismo tiempo denunciará ante la justicia ordinaria a las personas que intentaron agredirlo.



“Estoy denunciando ante el Tribunal de Justicia Universitaria a Yiye Ríos, y ante la justicia ordinaria a las personas que atentaron contra mi vida”, añadió.