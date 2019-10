Peruanos ingresarán a Europa sin visa a partir del 15 de marzo

Los peruanos podrán ingresar a los 26 países de la Unión Europea sin el requisito de la Visa Schengen a partir del 15 de marzo, anunció este jueves el presidente peruano, Ollanta Humala, en un mensaje al país.



"Me complace anunciar que hoy (jueves) el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea ha decidido autorizar la suscripción del acuerdo para la exención del visado para estancias de corta duración", dijo el presidente Humala, en compañía de la canciller Ana María Sánchez.



El mandatario fue autorizado el jueves por la mañana por el Congreso peruano a viajar a Bélgica para asistir a la ceremonia de suscripción del acuerdo para eliminar la referida visa europea.



"Los países comunitarios europeos valoraron los esfuerzos del Perú y no consideran un riesgo abrir sus fronteras a los peruanos", dijo en su breve mensaje.



El presidente Humala dijo que Europa reconoce los avances de Perú y el esfuerzo realizado para dotar a los ciudadanos de pasaportes biométricos para facilitar el reconocimiento pleno del titular a fin de eliminar los casos de usurpación de identidad y adulteración o falsificación del documento.



Invocó a los peruanos a "ser respetuosos de los plazos de permanencia concedidos por el acuerdo", que son de hasta 90 días.



En ese período los visitantes podrá realizar actividades no remuneradas como turismo, asistir a eventos, ser parte de intercambios culturales y deportivos, explorar posibilidades de negocios, realizar tratamientos médicos, efectuar estudios de corta duración.



El mandatario aseguró que el acuerdo constituye "una ventana de oportunidades que debemos aprovechar" porque coloca al país en una posición expectante, de cara a otros procesos impulsados para promover la libre movilidad en diferentes regiones del mundo.