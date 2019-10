Se gastó 44 mil bolivianos para analizar la pregunta del referendo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) gastó 44 mil bolivianos en la contratación de consultores para la elaboración de doce grupos focales en cuatro ciudades troncales del país, con el propósito de recoger la percepción ciudadana sobre la pregunta del referéndum para la reelección del Presidente y Vicepresidente.



El trabajo fue realizado antes de que la pregunta llegue al Órgano Electoral de manera oficial. Durante una conferencia de prensa en la que estuvieron cinco de los siete vocales del TSE, la vocal Dunia Sandoval del área administrativa, informó que los grupos focales se realizaron entre el viernes 2 y domingo 4 de octubre; es decir, antes de que la pregunta aprobada para el referéndum por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ingrese de manera oficial al OEP. "Se trabajó con la pregunta que la prensa publicó, porque si no lo hacíamos ese fin de semana, era imposible que alcance el tiempo", justificó Sandoval.



La vocal explicó que los resultados coadyuvaron a ver si la preguntar era comprensible y clara, o si direccionaba a alguna respuesta, y se pudo establecer que había confusión sobre la última parte de la consulta referida a los actuales mandatarios.



"Para que esta pauta sea bien encaminada y correcta se necesitaba un tratamiento técnico, una preparación de los grupos, una selección para cumplir los criterios de heterogeneidad, se trabajó con consultores que garantizaban la disponibilidad inmediata y que el costo sea el más bajo, de 44 mil bolivianos para doce grupos focales", señaló.



Los grupos focales se realizaron en las ciudades de La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz, y según explicó Sandoval, cumplieron con los principios de ofrecer diversidad de personas consultadas provenientes de diferentes estratos socioeconómicos. "Este dinero no fue mal gastado porque se dio una pauta de la percepción que la ciudadanía ha orientado para que tengamos mayor énfasis de que la pregunta sea general y no específica", dijo.



La pregunta que ingresó a sala plena el lunes 5 de octubre a las 12:30 horas planteaba: ¿Está usted de acuerdo con la reforma del artículo 168 para permitir que el Presidente o Presidenta y el Vicepresidente o Vicepresidenta puedan ser reelectos por dos veces de manera continua, la que habilitaría la candidatura de los actuales mandatarios para el periodo 2020-2025?".



Después del análisis técnico de la pregunta, el TSE reformuló la consulta así: "¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente pueden ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?".



La pregunta además adiciona un texto al que denominó el TSE "informativo" y señala textual: "Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección el periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025".