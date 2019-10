El Gobierno ya toma conocimiento del caso

21/04/2015

El Ministerio de Gobierno ya tomó conocimiento de la salida del coronel de Ejército Germán Cardona pero aún no se pronunció de manera formal hasta recibir informes. La Dirección de Comunicación asegura que se conoce algunos hechos del coronel Cardona, aunque todavía no existe un pronunciamiento de la salida del militar por el aeropuerto de Viru Viru.

Cardona implica a dos ministros de estado, a un viceministro y una alta autoridad del legislativo de participar en el retiro de armamento de la Octava División en 2009.



El DEBER trató de conocer la versión del ministro de Defensa, Reymi Ferreira, pero no contestó al llamado de su celular en reiteradas oportunidades desde las 20:00 incluso hasta la medianoche de ayer. Sin embargo otro actual ministro de Estado en contacto con EL DEBER conoció de la salida del militar a España pero se abstuvo a exponer criterio del caso.



Desde las esferas del Gobierno se conoció que hoy se emitirán pronunciamientos respecto al caso. El Ejército a través del comandante de la Octava División descalificó a Cardona en una audiencia en el Palacio de Justicia.