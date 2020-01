Gobierno garantiza mayor producción alimentaria en 2017

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, dijo en conferencia de prensa que durante esta gestión no habrá déficit productivo en ningún rubro. Manifestó que de acuerdo con el balance productivo que se elabora periódicamente para controlar la producción, durante 2017 existirá mayor producción que el 2016, tres por ciento más que el año pasado.

“Quiero tranquilizar a la población que no habrá déficit en la alimentación de ningún rubro, tenemos producción de maíz, no tenemos por qué preocuparnos, no faltará alimentos”, indicó.

Sostuvo que el fin de semana subió el precio del tomate y no fue por complicaciones productivas sino por una fuerte nevada que cayó en los valles de Santa Cruz que afectó la producción semanal del tomate.

“Los comerciantes mayoristas aprovecharon esta situación porque empezaron a especular con este producto, una libra de tomate que costaba Bs 2,50 subió a Bs 4, 4.50 hasta Bs 5 en los mercados de La Paz; la especulación de los comerciantes mayoristas influyó en el incremento de precios”, dijo.

Cocarico sostuvo que la producción de tomate reportó un incremento de 3%, la cebolla de 4% y la zanahoria 4%, entre otros productos.

La autoridad señaló que existe una buena producción de pollo y este año la oferta en el mercado creció, además que existe mayor control en la producción y se coordina la provisión de alimentos con el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Puntualizó que la producción de papa el año 2016 aumentó de 816.000 a 1.110 toneladas; la cebolla de 50.000 a 80.000; el tomate de 43.000 a 61.000 toneladas. “Hay un parámetro de crecimiento de producción alrededor del 50% y algo más, el consumo subió y también la producción, ciertos rubros en importación también subieron”, añadió.