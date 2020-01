Escribir un poema es un acto de soledad en el que, sin embargo, se encuentra la humanidad, porque la poesía nos hace reencontrarnos con el otro, con el que somos y no somos. En un poema somos uno y somos todos. Ese hallazgo es el que buscan los festivales de poesía por todo el mundo, desde una lectura en un pequeño pueblo hasta otra en el mayor de los teatros de una urbe cosmopolita.

Desde hace varias décadas he tenido la suerte (uno de los tantos nombres de la Divinidad) de participar en festivales de poesía, hace unos días estuve en Quito, invitado por la Unesco y por los organizadores del Festival Internacional de Poesía en Paralelo Cero, que se desarrolló entre el 2 y 8 de abril. En esta ocasión he vuelto a comprobar que, como señala Octavio Paz, “cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: ya lo llevaba dentro”, porque un buen poema es aquel que te lee al lector.

El día 2 de abril nos reunimos los poetas invitados y leímos entre nosotros para conocernos o reconocernos. En los días sucesivos tuvimos lecturas en distintos lugares. Yo leí en la Unidad Educativa Martín Cereré, junto con Antonio Preciado, de Ecuador, homenajeado por el Festival por su extraordinaria obra; Miguel Ángel Zapata, del Perú; Sara Palacios y Julia Erazo, de Ecuador. El jueves lo hice en la sede de Unasur, junto con Christian Zurita, Franklin Soria y Laura Calvache, de Ecuador; José María de la Quintana, de España; y Juan Carlos Olivas, Costa Rica. La Unesco me organizó dos talleres de escritura creativa, en la Librería Rayuela y en la Universidad Central de Ecuador, además de entrevistas.

La editorial El Ángel, de Ecuador, que dirige el poeta Xavier Oquendo, presentó mi poemario ¿De qué día es esta noche?, junto a los libros de Mercedes Roffé, de Argentina, y Marta López-Luaces, de España. Además de hacer amistad con los poetas con los que me tocó leer, tuve la oportunidad de hacerlo con Leopoldo Castilla, Iván Oñate y Rafael Soler, entre otros. Hice contacto con un editor español y pronto anunciaré la publicación de una antología de poesía boliviana contemporánea y de un poemario mío. El milagro de la palabra se hizo carne, ya que en este viaje también me acompañó mi hija Carmen Lucía, poeta y música, cuyos poemas son de una sorprendente escritura y no lo digo solamente como padre, también como experimentado lector, los que han leído su libro lo saben. Estemos atentos a su poemario