Algunos padres no celebrarán con sus hijos

Este 19 de marzo se festeja en Bolivia el Día del Padre y muchos se preparan para agasajar a los hombres de la casa; en los kínder, colegios y algunas empresas, se forman escenarios para que los hijos, colegas y la familia puedan demostrarle su gratitud por el labor que realizan dentro de sus hogares.



Sin embargo, no todos los papás pueden tener ese tiempo de calidad con sus familiares y ser agasajados ya que por distintos motivos, salud, distancia y la ocupación a la que se dedican, no les permiten compartir esta fecha con sus seres queridos.



Tal es el caso de Rene Banda, un hombre de 60 años y que es guardia de seguridad en un restaurante, comenta que hace en los 11 años que está en este rubro, muchas veces no ha pasado este día junto a sus tres hijos.



Don René, como le gusta que lo llamen, comenta que crió solo a sus descendientes y que el ser padre soltero no fue un obstáculo para sacar adelante a su familia y que en los momentos que pasa con ellos, trata de darles afecto y comprensión.



Otro caso similar es el de Rubén Darío Arza, a quien su ocupación de taxista no le deja muchos espacio para estar junto a sus seres queridos. indicó que muchas veces no ha podido estar en fechas importantes originando el reproche de sus familiares.



Rubén, que distribuye su tiempo también como mesero, espera que para este sábado (Día del Padre) sea la excepción y pueda compartir junto a sus dos hijos y su esposa esta fecha especial destinada para el "Jefe del hogar".