Evo critica a postulantes a vocales y es atacado

“¿Serán notables?” Es la duda que expresó ayer el presidente Evo Morales sobre los postulantes a seis de las siete vocalías del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El mandatario cuestionó los antecedentes de los aspirantes y los vinculó con partidos de oposición y con procesos de corrupción. Además, detalló que todavía no tiene en mente el nombre de su delegado en el Órgano Electoral. En esa misma línea está el bloque opositor, que observó la lista de postulantes y halla “nombres destacados”.



Evo lanzó una sonrisa irónica antes de lanzar la pregunta: “¿Serán notables?” Luego miró sus papeles y sin dar nombres recordó el pasado de algunos de los postulantes al ente electoral, que hasta ayer llegaron a 115.



“Estaba escuchando de algunos ex dirigentes sindicales, exasesores de la Central Obrera Boliviana (COB). Algunos que están implicados en el caso misiles. ¿Serán notables? Hay alguno que conocí como militante del Partido Socialista (PS) y luego fue prefecto de (Hugo) Banzer en Oruro. ¿Serán notables?”, cuestionó el jefe de Estado en conferencia de prensa en Palacio Quemado.



Respuesta de Börth

Uno de los aludidos es el ex senador opositor Carlos Börth. Él fue militante del PS y prefecto de Oruro designado por Banzer. “Son palabras inaceptables. Eso me descalifica y el ciudadano Evo Morales comete el delito de discriminación por razones políticas”, refirió el postulante que ayer entregó sus documentos al Senado.



Börth se sintió aludido y pidió al jefe de Estado que explique por qué lo descalificó antes de la revisión de datos en el Legislativo. “Tendrá algo que ver esta descalificación con el incidente que tuve con un familiar suyo en la Universidad Católica (de La Paz)”, preguntó el exsenador al mandatario.



Cabe recordar que en la Universidad Católica, con sede en La Paz, estudia la carrera de Derecho Eva Liz Morales Alvarado, hija del mandatario.



Morales también se refirió al general Marcelo Antezana, excomandante del Ejército y ex senador opositor por el partido de Manfred Reyes Villa. El exmilitar está involucrado en el caso misiles chinos y es acusado de autorizar el traslado del armamento a Estados Unidos.



“Es un proceso político y dejé claros mis descargos. Ahora, el presidente me descalifica un día después de presentar mis papeles. Yo veo preocupación en el presidente por mi postulación”, refutó Antezana.

Hoy vence el plazo para que los postulantes presenten su documentación