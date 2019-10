Temblor de 5,5 grados sacude el norte de Chile

Un temblor de 5,5 grados de magnitud sacudió este miércoles las regiones de Atacama y Coquimbo, en el norte de Chile, dos de las afectadas la semana pasada por lluvias e inundaciones que hasta ahora han dejado un balance de 23 muertos y 57 desaparecidos.



El sismo ocurrió en las primeras horas de este miércoles y no ha causado víctimas o daños de consideración, según dijeron las autoridades.



Según el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el epicentro del fenómeno telúrico se localizó en el mar, a 422 kilómetros al noroeste de la localidad de La Higuera y a unos 520 de Santiago, en la región de Coquimbo, con su hipocentro a 47,5 kilómetros de profundidad.



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), situó por su parte el hipocentro a 21 kilómetros bajo la superficie, mientras el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), indicó que el sismo no reunió las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.



En la región de Coquimbo el temblor fue percibido con una intensidad de cinco grados de la escala internacional de Mercalli en La Higuera, Coquimbo y La Serena, la capital regional, señaló en tanto la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).



En Andacollo, Ovalle, Punitaqui, Río Hurtado y Vicuña la intensidad fue de cuatro grados, de tres en Paiguano y de dos en otras localidades de la zona.



En la región de Atacama, la más castigada por las inundaciones, la intensidad fue de tres grados en Copiapó, la capital regional, en Freirina, Huasco, Tierra Amarilla y Vallenar, añadió la Onemi, que precisó que hasta ahora "no se reportan daños a personas, alteración de servicios básicos o infraestructura producto de este sismo".



Las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo fueron afectadas la semana pasada por intensas lluvias que causaron 17 aluviones simultáneos que arrasaron con pueblos, caminos y otras infraestructuras.



De acuerdo con el último balance de la Onemi, la catástrofe ha causado 23 muertos, 57 desaparecidos y 22.381 damnificados.