Canciller de China recibe el Cóndor de los Andes

El canciller de la República Popular de China, Wang Yi, recibió de manos del presidente Evo Morales la máxima distinción del Cóndor de los Andes, luego de que el primer mandatario boliviano detalló los proyectos que tienen financiamiento de ese país asiático.



"Es un símbolo de amistad y confianza entre ambos pueblos (...) Bolivia tiene derecho a impulsar su desarrollo. China siempre cooperará de manera desinteresada", expresó el canciller al recibir la medalla.



En el acto, realizado en el Palacio de Gobierno, el presidente Morales expresó su deseo de que China financie el tren bioceánico, un proyecto que beneficiará a tres países.



Horas antes, el presidente de Bolivia le entregó el "Libro del Mar", documento que agrupa los argumentos nacionales en la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



No se conoce si dentro del encuentro que sostuvieron por algunos minutos el mandatario y el jefe de la diplomacia del país asiático abordaron algo referido al litigio, pero no sería la primera vez que el jefe de Estado busca el respaldo a la causa.



"Bolivia y China, aliados geopolíticos para el desarrollo de América Latina y el mundo un desarrollo con justicia social, soberanía territorial; con dignidad e igualdad" (sic), manifestó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter tras el encuentro.



Ayer, mediante la misma red social, Morales sostuvo: "El Gobierno chileno y la clase conservadora tienen miedo, y no así el pueblo, que siempre es solidario", haciendo referencia al respaldo que existe en la vecina nación a la causa marítima.



El "Libro del Mar" boliviano consta de 130 páginas, cuatro capítulos y 54 imágenes de las cuales la mayoría son inéditas. Fue presentado el 16 de junio de 2014, a un año de la formalización de la demanda marítima contra Chile ante La Haya.



Líderes mundiales, presidentes y otras personalidades recibieron el texto hasta el momento, mientras que desde el gobierno chileno anticipó hace meses que analizaría la redacción de un texto similar con sus argumentos sobre el juicio. ,

Morales también le obsequió el Libro del Mar