Alan Quino: cuando murió Eva, llevábamos dos semanas sin comer

Alan Quino tiene 19 años y es hermano de Eva, la niña que murió el viernes 17 de marzo a causa de una desnutrición crónica. Tras la muerte Bolivia se estremeció y empezó a mirar la dura realidad causada por la pobreza extrema. Las autoridades actuaron de inmediato: prometieron una casa para la familia y le dieron trabajo a Alan, que antes ganaba unos pesos como ayudante de albañil.



¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo?

Hoy (miércoles) fue mi primer día de trabajo en el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. Es el trabajo que me dio el Gobierno. Ahí soy asistente administrativo y las autoridades me han dado ese puesto después de que el país y el mundo se enteraran que mi hermanita Eva murió de hambre. Antes yo era ayudante de albañil. Nací el 5 de marzo de 1998. He salido bachiller, pero no estoy estudiando.

El Gobierno me ha prometido una beca de estudio. La carrera que yo quiero estudiar, que es Ingeniería Industrial, no está en la beca, que solo me ofrece Bioquímica y Farmacia. Creo que voy a decidirme por Bioquímica. Me han dicho que me darán un horario especial para estudiar porque es eso lo que deseo. Con mi primer sueldo quiero comprar cosas para mis hermanos. Todo lo que haga falta. Especialmente víveres.



¿Cómo era tu vida y la de tu familia?

a verdad fuimos pobres, pobres. Mi vida ha sido triste. No teníamos qué comer. Mi papá se ha enfermado tres veces. Yo tuve que buscar trabajo. Mi papá es artesano, hace maquinitas para realizar diferentes tejidos. Se enfermó de anemia y de tuberculosis. Estaba en la casa, pero enfermo, cuando se sentía bien empezaba a trabajar. Mi mamá trabajaba como ayudante de cocina en restaurantes. Ahí estaba todo el día. Mi mamá también se enfermó.



¿Cómo era su alimentación?

Por lo general no teníamos qué comer. Antes que muera Eva ya llevábamos dos semanas que no comíamos. Yo estuve trabajando de albañil y me pagaban poco, lo hacían a la semana. Con eso tenían algo de comer mis hermanos. De-sayunábamos pan y a veces nada. Cuando almorzábamos, la comida era pan y arroz y en la tarde no comíamos nada. Ahora en el albergue 24 Horas, donde nos han traído a mí y a mis hermanos, estamos comiendo bien. Es buena la atención. Yo, cuando iba a trabajar, ahí comía, me daban almuerzo y se descontaban de mi salario.



¿Tus hermanos iban a la escuela sin comer?

No están yendo a la escuela este año por falta de dinero.



¿Sus vecinos no se daban cuenta de que ustedes la estaban pasando mal?

En la casa también vivía otra familia. La señora, con lo poco que tenía, cuando iba a trabajar nos daba algo de comida.



¿Cuánto empezó a enfermarse Eva?

Tenía epilepsia, convulsionaba, hace cuatro años que se enfermó. Nunca la llevamos a un hospital por falta de recursos. Estaba a base de pastillas que me recetaron en una farmacia. Tomaba cada ocho horas todos los días. Tenía efectos positivos. Empeoró hace tres meses. Hace una semana antes de su muerte dejó de comer. Perdió el apetito. Yo estaba en mi casa cuando Eva murió, el viernes 17 de marzo. Eran las cuatro de la madrugada y al día siguiente una señora dio parte a la Alcaldía y así se difundió sobre la muerte de mi hermana.



Mi papá tiene 63 años y no cuenta con documentos, el Gobierno se está encargando de sacarle un carné, con eso podrá cobrar su renta dignidad. Antes de que se conociera con mi mamá mi papá tenía carné. Lo perdió y no podía sacar por falta de dinero y de tiempo, le dijeron que tenía que viajar a Potosí, donde nació, para sacar su certificado de nacimiento. Mi mamá tiene 44 años, nació en La Paz, tiene documentos personales. Estaremos en el albergue hasta que uno de mis papás se recupere.



¿Quieres decir algo a los bolivianos?

Quienes somos pobres en Bolivia tenemos que pedir ayuda. Si alguien es de bajos recursos, se muere de hambre. Por eso hay que pedir ayuda. Nosotros nunca habíamos pedido antes de la muerte de Eva. Tal vez por más que lo hubiéramos hecho no la habríamos salvado porque estaba avanzada su enfermedad. Nos decían que ya no tenía cura. No sé si sería verdad. Eso decía la gente. No la llevamos al hospital a Eva por falta de dinero y de información. Nadie nos propuso llevarla.



¿Cuáles son tus sueños que te gustaría perseguir?

Ser un profesional y apoyar a mis hermanos hasta que cumplan 18 años. De ahí tal vez tenga mi familia, porque con esta situación de pobreza estoy pensando en no tener familia. Eso dije aquí en el albergue y me dijeron que no tengo que pensar eso, que algún día la tendré. Hasta el momento estoy decidido que no.



¿Cómo te sientes de salud?

No me hice ninguna revisión médica. Creo que sufro de desnutrición. Tengo baja estatura y peso 45 kilos. A veces cuando no como me siento débil