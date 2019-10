Autor de la masacre pidió armas antes del atentado

El tunecino Mohamed Lahouaiej Bouhlel, autor de la masacre de Niza del pasado jueves envió, justo antes de cometer su atentado, un mensaje de texto de móvil en el que pedía a su interlocutor, un hombre que ya ha sido arrestado, que llevara "más armas", reveló hoy la cadena BFM TV.



"Trae más armas, trae de 5 a C", pidió en un mensaje enviado el 14 de julio a las 22.27 hora local (20.27 GMT), minutos antes de que entrara en el paseo marítimo de la ciudad con un camión y arrollara a decenas de personas, provocando 84 muertos.



El móvil del terrorista fue hallado en la cabina del vehículo después de que las fuerzas del orden le abatieran para poner fin al ataque y de momento no se han filtrado interpretaciones a esa última "C".



El diario local Nice Matin añadió en su edición digital que los agentes examinan igualmente otro mensaje en el que el terrorista, el tunecino Mohamed Lahouaiej Bouhlel, aseguraba que ya tenía "material".



Esos mensajes condujeron esa misma noche a los agentes a una dirección en el centro de la ciudad, que fue registrada "con infinitas precauciones", por si había explosivos.



Según Nice Matin, no se descubrieron en el lugar ni armas ni artefactos y la noche de los ataques tampoco hubo ninguna detención.



Una fuente próxima a la investigación citada por ese rotativo precisó que tanto su ordenador como su móvil están en manos de expertos de la subdirección antiterrorista de la Policía Judicial, que no han encontrado ningún "material de propaganda" en el registro de su domicilio nicense.



El mismo diario asegura que un vecino de Bouhlel dijo que este estaba marcado "por una separación que no aceptaba" y que dijo varias veces que su mujer "iba a oír hablar de él".



El envío de esos mensajes da a entender la existencia de cómplices en ese ataque, llevado a cabo en plena celebración de la Fiesta Nacional francesa y reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).



Los investigadores han detenido a siete personas de su entorno cercano, una de ellas su exmujer, de la que se estaba divorciando, y que hoy quedó en libertad.



Otros testigos, cientos según algunos medios, han sido interrogados también. De esos interrogatorios se desprende que Lahouaiej, con un pasado de delincuencia común y violencia de género, pero sin ningún ingreso en prisión, se radicalizó recientemente y muy rápido.



Más revelaciones sobre el autor de la masacre



Francia detuvo el domingo a otras dos personas relacionadas con la matanza de Niza, reivindicada por el Estado Islámico, mientras los investigadores agregaban nuevas piezas al rompecabezas sobre los motivos del asesino y la preparación del atentado.



Varios testigos, entre los cerca de cien interrogados por la policía, mencionaran por primera vez que el tunecino Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, de 31 años, mostró signos de religiosidad.



Su padre en cambio había afirmado que "no tenía ningún vínculo con la religión", que bebía alcohol y no iba a la mezquita.



Por otra parte, fuentes allegadas a la investigación indicaron que Lahouaiej-Bouhlel, hasta ahora desconocido de los servicios de información franceses, estuvo con el camión en el paseo de los Ingleses el 12 y el 13 de julio preparando el atentado del 14 de julio.



Al penetrar el jueves por la noche con su camión de 19 toneladas en el famoso paseo, atestado de familias y turistas que celebraban la fiesta nacional, Lahouaiej-Bouhlel arrolló a la multitud y mató a 84 personas, entre ellas diez niños y adolescentes, e hirió a otras 200. Entre las víctimas mortales figuran 17 extranjeros.



El domingo, 85 personas seguían hospitalizadas, 18 de ellas, incluyendo a un niño, con pronóstico reservado, informó la ministra de Sanidad, Marisol Touraine.



Según algunos de sus vecinos, el atacante, que la organización yihadista presentó como "un soldado del Estado Islámico", tenía un perfil de persona desequilibrada, que vivió múltiples "crisis" familiares.



Todo indica que el atacante "se radicalizó muy rápido", aseguró el sábado el ministro del Interior francés Bernard Cazeneuve, en base a testimonios de allegados.



"Nos enfrentamos a individuos sensibles al mensaje de Dáesh [Estado Islámico] que llevan a cabo acciones extremadamente violentas sin necesariamente haber combatido o haber sido entrenados", añadió el ministro, destacando que se trata de un "nuevo modo" que ilustra "la extremada complejidad de la lucha antiterrorista".