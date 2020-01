Políticos y redes sociales

El siglo XXI es la era de las telecomunicaciones y la revolución tecnológica en todo el planeta, razón por la cual aquellas personas que fungen como políticos en las lides proselitistas han cambiado el ritmo para hacer campaña y se han acercado más al ciudadano a través de las redes sociales, que son utilizadas por muchos de buena fe, pero otros la han convertido en caldo de cultivo de macabros intereses, de mentiras, quejas, amenazas e insultos para la divulgación tendenciosa de la vida íntima, la propalación abyecta de la memoria de los difuntos, las calumnias y difamaciones, así como para la discriminación de las personas.



Las redes informáticas han hecho surgir una nueva ágora pública al mejor estilo de la Grecia antigua, donde la retórica y práctica de viva voz era frecuente. Así como los políticos hoy se valen de este avance tecnológico, aquellas deberían ser también un vehículo por el cual los ciudadanos ejercen el derecho político de control y fiscalización de los políticos en función de autoridad pública por haber sido elegidos por el voto popular. Una vez que el político es elegido, se convierte en un servidor público para la comunidad (no autoridad abusiva y absoluta, porque el cargo no es eterno). Sin embargo, ellos deben seguir utilizando estos medios para informar el plan de trabajo con el cual conquistaron el voto ciudadano y su nivel de ejecución trimestralmente. No debe olvidarse de los votantes a fin de que siga la interrelación entre autoridad y pueblo. Debe darse un tiempo para leer algunos mensajes que pueden transformarse en proyectos realizables y transparentes para el bien común. Si no, terminarán decepcionando y defraudando a la población. Incluso es una forma de continuar en la palestra, pero sin mitomanías compulsivas y con la verdad en las palabras.

Las redes sociales son fundamentales para todos, sin excepción, porque permiten interaccionar y comunicarse con una velocidad asombrosa. Debemos informar, pero también escuchar las ideas de los demás, pues nos pueden ampliar el horizonte para conducir mejor las instituciones públicas. Estos avances tecnológicos deben transformarse en una pirámide de información, recepción de ideas, proyectos y educación para los seres humanos