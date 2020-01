Lecciones para vencer la tiranía

Miro hacia la cordillera de los Andes y eso me sube el ánimo. Desde mi infancia, estas montañas me han brindado la sensación de seguridad y permanencia tristemente ausentes en mi vida, pero en estos tiempos difíciles también me dan algo más: un indicio de esperanza.



Hace 200 años, un grupo de hombres cruzaron estos mismos Andes, impenetrables, colosales, majestuosos, en una travesía extraordinaria que iba a liberar a Chile del control colonial. Su hazaña se convirtió en un punto de quiebre para la emancipación de todos los países hispanoamericanos.



Un siglo y medio después, en 1973, un régimen tirano y violento se instauró de nuevo en Chile en nombre de valores conservadores e intereses oligarcas. La dictadura del general Augusto Pinochet no solo atacó las reformas izquierdistas, también borró de forma sistemática los avances en los derechos civiles y sociales por los que habían luchado los chilenos por generaciones, desde la independencia.



En todo el planeta, los logros lentos pero firmes del pasado están sitiados. Peor aún, la Tierra misma está en riesgo de un desastre climático y la extinción. Las fuerzas retrógradas y autoritarias, avatares modernos de la reconquista, avanzan país tras país, alimentadas por el nacionalismo étnico. Se alzan muros entre fronteras con la misma rapidez que se cierran los corazones de muchos a la solidaridad. Derechos que considerábamos inalienables y seguros se están corroyendo.



Desde la iniquidad de Hitler y Mussolini no habíamos vuelto a ser testigos de tal resurgimiento del odio en contra del otro, y ahora EEUU es gobernado por hombres que quieren dar marcha atrás al reloj y usar la represión en lugar de la persuasión para obliterar muchos logros y glorias que damos por hechos.



Al haber visto la facilidad con que una enorgullecedora democracia puede ser sustituida por la más terrible de las tiranías, creo que nunca es muy temprano para lanzar una advertencia sobre los peligros que se vislumbran. Si invoco, 200 años después, el ejemplo de aquellos patriotas revolucionarios que, en su búsqueda de la libertad, se mantuvieron firmes ante las probabilidades adversas y unas de las más altas montañas del planeta, no es porque crea que una invasión del extranjero sea la respuesta a los desafíos de la humanidad. Lo hago por lo que podemos aprender hoy sobre la resistencia y la esperanza del Ejército Libertador de los Andes.



Así como esos combatientes de la independencia encontraron un santuario de donde tomar su fortaleza, así las multitudes que luchan hoy por la justicia y la igualdad buscan un refugio similar. Desde ese espacio seguro, podemos mantenernos firmes contra las fuerzas del miedo y la reacción y, centímetro a centímetro, tomar de nuevo la tierra en nuestras manos: valientes en la convicción de que ningún obstáculo es demasiado grande, ningún enemigo es demasiado poderoso.



Cada uno de nosotros ocupa un espacio de calma en medio de la turbulencia, cada uno tiene algo que contribuir. Las montañas de Chile nos dicen que, si tenemos la valentía, los recursos y la imaginación suficiente, nada en este milagroso mundo es imposible