Piden que Perú y Bolivia no sigan toreando a Chile

El presidente del Senado de Chile, Patricio Walker, solicitó que Perú y Bolivia "no nos sigan toreando" a su país, "con acciones que no son aceptables entre países que queremos tener una buena relación de amistad y sobre todo respeto al derecho internacional".



Las declaraciones de la autoridad surgen en medio de la polémica que existe sobre los ejercicios militares chilenos y el anuncio de defensa de territorio "sin timidez" frente a supuestos uniformados peruanos en puntos de conflicto.



"Todo el apoyo a la postura que el Gobierno ha adoptado en el tema Perú y Bolivia. Chile tiene todo el derecho a ejercer y hacer efectivo acciones de entrenamiento militar, conjunto, de nuestras FFAA en territorio chileno", agregó el personero tras una reunión con el ministro del Interior, Jorge Burgos, en La Moneda.



Manifestó que "Chile tiene todo el derecho a que no haya impunidad respecto de delitos que se han cometido por parte de ciudadanos bolivianos contra ciudadanos chilenos y en eso nos alegramos que se haya terminado con una situación de impunidad en al menos un caso que afectó a connacionales".



El portavoz de la causa marítima nacional, Carlos Mesa, sostuvo que el desligue bélico chileno constituye "un riesgo para la seguridad"; mientras que el agente ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé dijo que son ruidos que no gusta escuchar.



Walker valoró que el Gobierno de Michelle Bachelet "haya dicho que vamos a actuar sin timidez, con firmeza, pero por supuesto que con prudencia, para defender nuestra soberanía", ante la supuesta presencia de militares peruanos en territorio chileno.