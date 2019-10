Pabellón Bolivia tuvo 700 mil visitas en Expo Milán

700.043 visitantes recibió el pabellón Bolivia en la Expo Milán, según su directora, Karen Velasco. El hito de asistencia es resultado del trabajo entre el 1 de mayo hasta el sábado, siendo una cifra récord para el espacio habilitado.



“Solo este sábado 12 de septiembre, hasta las 8 de la noche, se registró el ingreso de 21.628 personas de todas las edades y de todos los continentes, con lo que se llegó a la cifra record de 700.043 visitantes desde el 1 de mayo hasta la fecha”, explicó la representante.



Se llegó a formar una fila de 35 metros al exterior del Pabellón, donde también se habilitaron jardines con plantines de amaranto, maíz boliviano y yerbas medicinales típicas del valle cochabambino, junto a carteles que explican el origen y cualidades a los visitantes que esperaban para su ingreso, señala la información.



"Es muy atractivo el diseño interno, ya que desde el techo con los hilados típicos, los muros con los cubos explicativos y las pantallas, con el gigantesco monolito de quinua de diferentes coloraciones al centro y rodeado de los productos típicos de Bolivia, hace notar al visitante que está en una pequeña Bolivia, que va del altiplano valles y amazonia, es espectacular”, afirmó Giacomo Russi, visitante italiano.



Para quienes ingresan al pabellón, la primera gran impresión son los cuadros de la "Mamá Quinua" y la "Mamá Coca", realizados con quinua y coca respectivamente por el renombrado artista boliviano, Gastón Ugalde.



“No me imaginaba la existencia de estos frutos de la naturaleza, mucho más el saber; cómo los pueblos como el tiawanacota desarrollaron sus tecnologías acuáticas para producirlos o sistemas de conservación como el chuño o charque, me siento en otro planeta”, expresó Yuri Bivol, visitante rumano.



Además del diseño del ambiente y los productos expuestos que deslumbran al visitante, también para los niños se ofrece una muestra con hologramas del jaguar amazónico, o el carnosaurio que dejó sus huellas en Sucre, mientras que los no videntes puedan escuchar y sordo mudos, puedan leer las explicaciones de nuestros productos y sus orígenes con los dispositivos Android a su disposición.



Este fin de semana aprovechando la conclusión exitosa de la tercera rueda de negocios de Bolivia en el rubro de Alta Joyería, las empresas "Diabla de Tarija" y "Gems by Gloria" de La Paz y Santa Cruz, presentaron sus mejores trabajos al público en general, maravillando más aún con las obras de arte en oro, plata y la inigualable gema de la bolivianita,



“Por primera vez veo una gema bicolor, y lo más importante es que no es artificial, sino un milagro geológico de la naturaleza, un diamante zafiro o amatista, son hermosas piedras pero de un solo color, mientras que la bolivianita es espectacular por su coloración, hacen que cada joya sea única en el mundo”, manifestó Xiaoyan Lin, visitante china.