Viviremos un mes glorioso

Al comenzar julio pregunté a mi corresponsal en el Palacio Real de la plaza Murillo si el presidente vitalicio le había instruido acerca de las glorias que celebramos en todo el mundo durante el transcurso de este mes, comunicándome la cholita que el activo mandatario solo le quiso informar sobre los viajes que realizaría sin darse cuenta que en julio se conmemoran varios aniversarios que conmovieron a diferentes pueblos cuya repercusión fue trascendental.

Extrañada mi discípula periodística empezó a balbucear y me dijo que solo se le ocurría que próximamente sería el juicio abreviado de la señora Gabriela Zapata, exnovia del mandatario del Estado Plurinacional y Folclórico, lo cual me mostró que ella y su entorno palaciego vivían encerrados en una cápsula de eventos casi intrascendentes, mientras el mundo se apresta a conmemorar hechos históricos importantes.

Mientras ella me escuchaba absorta le dije que el próximo 4 de julio es el aniversario de la independencia de EEUU, en otras palabras el Día del Imperio, como seguramente le llamará el presidente Evo Morales, quien se considera su enemigo principal. Sin embargo, yo visitaré al encargado de negocios de EEUU, Peter Breennan para manifestarle mi admiración por ese gran país que me sedujo desde que conocí a Shirley Temple a mis ocho años, me empapé de la poesía de Edgar Alan Poe y de la obra de Ernest Hemingway.

El 9 de julio es el Día Nacional de Argentina, hoy gobernada por el demócrata Mauricio Macri, quien trata de reconstruir las varias décadas de peronismo que comenzó con Evita y terminó con Cristina y Ernesto Kirchner, quienes resultaron siendo una pareja de afortunados políticos.

El 16 de julio vibraremos los paceños festejando la revolución comandada por Pedro Domingo Murillo, cuya esfinge seguirá olvidada frente al Palacio Quemado mientras miles de palomas la destruyen.



Y seguirán las glorias de julio desfilando ante nuestra admiración patriota, y casi nos olvidamos del universal homenaje que brindaremos al 14 de julio recordando la Revolución Francesa, donde escucharemos los sones de la Marsellesa.