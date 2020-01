Contrataciones crecen un 32% en el último trimestre

En el periodo noviembre-diciembre-enero 2016/2017 la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz visó 13.476 contratos; es decir, un 32,18% más que en el lapso noviembre-diciembre-enero 2015/2016. Por su parte, el visado de finiquitos descendió un 1,01%, ya que se registraron 12.921.



Para Denise Hurtado, CEO de BPO Center, las cifras muestran la realidad de Santa Cruz: noviembre con movimiento, diciembre sin nuevas contrataciones. “Al no existir doble aguinaldo, las firmas tienen flujo y se dan cuenta que la carga de trabajo no es adecuada en muchas áreas”, manifestó.

“Si vemos bien las cifras de desvinculación no han bajado mucho, pero sí hay nuevas contrataciones. Considero que varios son puestos nuevos, pero hay otros que son los mismos con menor salario, personas cuyas salidas fueron liquidadas y visadas, pero a las que se registra un nuevo contrato con menor salario”, dijo Hurtado.



A decir de Rolando García, gerente general de Faro Consultores, la creación de nuevas empresas en ese periodo ha seguido en ascenso, por lo que las cifras de estos nuevos empleadores pueden verse reflejadas en las estadísticas de la Jefatura Departamental del Trabajo.



Para García, la estadística del Ministerio del Trabajo no es representativa de la verdadera fluctuación del personal en el contexto empresarial. “En determinados sectores como la industria, servicios y ventas casi el 30% del personal es retirado antes de los tres meses y no se refleja en un finiquito”, explicó.



El no pago del doble aguinaldo ayudó de cierta manera a las organizaciones a invertir en nuevos proyectos, según Aldana Fernández, gerenta general de Luá Centro de Orientación Integral.



Luis Barbery, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, atribuye a la mayor estabilidad laboral, el crecimiento de la formalidad y una tendencia a revertir la desa-celeración económica, el incremento en las contrataciones.

Sectores demandantes

“En enero de 2017 se observaron muchas solicitudes de empleo, sobre todo para áreas comerciales, financieras y operativas. Experimentamos como consultora una cantidad de solicitudes que no observábamos hace meses”, indicó Hurtado.

Las empresas comerciales (retail), constructoras, servicios e industriales, son las que más requerimientos han solicitado a Lúá, señaló Fernández.



Empresas de los sectores comerciales, de importación, de ventas (consumo masivo) y retail, y en menor medida de servicios, son las que están requiriendo personal, según García.

Barbery destacó a la cementera Itacamba. “Significa un fuerte aporte al requerimiento de personal, tanto directo como en servicios terciarios. Los sectores gastronómico y hotelero también han mostrado alguna tendencia al crecimiento”, dijo.

En otras ciudades

En Cochabamba en el periodo noviembre-diciembre-enero 2016/2017 la Jefatura Departamental del Trabajo visó 1.430 contratos y 4.292 finiquitos. Dinero también solicitó datos a La Paz, pero hasta el cierre de edición no respondieron