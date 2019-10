Pronostican lluvias hasta el sábado en Santa Cruz

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que este viernes continuará lloviendo hasta la tarde en la capital cruceña. En horas de la noche el clima mejorará y no hay probabilidades de lluvia.



La temperatura mínima hoy fue de 19 grados, la máxima no superará los 24 y los vientos corren desde el sudeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora.



Pronósticos para el sábado



De acuerdo con el sitio web del Senamhi, el sábado lloverá durante la mañana, en horas de la tarde el clima empezará a mejorar.



Pasado el mediodía el cielo estará nuboso, sin probabilidades de lluvia y así se mantendrá hasta el domingo 11 de octubre.



El domingo, la ciudad de Santa Cruz registrará una temperatura mínima de 14 grados, la máxima será de 24. Los cielos permanecerán nublados, según el Senamhi no lloverá. Los vientos se mantendrán desde el sudeste a 16 kilómetros por hora.