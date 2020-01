Célebres ladrones en Santa Cruz

Célebres ladrones de bancos hicieron de la suyas en el Lejano Oeste de EEUU. Robert Leroy Parker (Butch Cassidy) y Harry Alonzo Longbaug (Sundance Kid) intentaron por última vez robar un banco para financiar su jubilación en Santa Cruz, Bolivia. Butch y Sundance necesitaban guarecerse mientras planeaban nuevos golpes. El 6 de noviembre de 1908 murieron en San Vicente, cerca de Tupiza (Potosí), por el destacamento del Regimiento Abaroa; antes, el 3 de noviembre de 1908, habían robado 80.000 pesos bolivianos (medio millón de dólares) en un asalto a la empresa de Minas Aramayo, Francke & Cía.

La sucesión de robos de bancos más larga de la historia de EEUU fue ejecutada por la banda The Wild Bunch (Grupo salvaje), habiendo asaltado a grandes terratenientes, empresas de ferrocarriles y bancos. Sus actos perfectamente planeados –cuenta la historia– no hacían correr sangre y llevaban los botines hasta las manos de los pioneros más pobres del oeste, habiendo acumulado entre 1889 y principios de 1990 un equivalente hoy en día de $us 2,5 millones para su ‘causa anarquista’.

The Wild Bunch, conocida como ‘Sindicato de asaltantes de trenes’, ‘Pandilla del hoyo en la pared’ y el ‘Grupo salvaje’, escapó a Sudamérica en 1901; Butch Cassidy y Sundance Kid, junto con su mujer, Etta Place, recalaron en Chile pasando como ganaderos gringos y trabajando como buenos empleados en el pueblito La Concordia; incluso pernoctaron un breve tiempo en el sur de Argentina para dirigir sus pasos hacia la actividad minera boliviana y continuar sus fechorías.

Han transcurrido 109 años (6 de noviembre de 1908) y la sombra de estos legendarios ladrones pareciera estar más viva que nunca cuando la empresa de caudales Brinks, el 17 de febrero y 30 de marzo, fue asaltada por un ‘sindicato de asaltantes’ o ‘grupo salvaje’ conocido como Primer Comando Capital (PCC) en Santa Cruz (Bolivia) y en Ciudad del Este (Paraguay), alzándose con $us 1,3 millones y $us 20 millones, respectivamente. Esta versión moderna de asalto pudiera ser un guion de película como fue Dos hombres y un destino, que encarnaron Paul Newman (+) y Robert Redford en 1969, ganadores de tres Premios Óscar.