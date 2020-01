Una turba ataca a periodistas y roba varios equipos

Los fotoperiodistas Javier Mamani y Álvaro Valero, que cubrían los conflictos en Achacachi, fueron golpeados y también asaltados por la turba de campesinos que ingresó cerca del mediodía de ayer al centro de Achacachi portanto palos, piedras y cartuchos de dinamita.

Mamani fue cercado por los comunitarios cuando intentaba retornar al vehículo en el que se desplazó hacia esa población. Los campesinos hurtaron lentes de las cámaras fotográficas, un teléfono celular, dispositivos electrónicos y equipos digitales. Según la víctima, el daño ocasionado alcanza a la suma de $us 3.000.



Javier Mamani, fotoperiodista de la agencia APG, también fue internado en un centro hopitalario después de regresar de esa población a consecuencia de los golpes que le propinaron y puede ser dado de alta hoy.

El otro reportero gráfico agredido fue Álvaro Valero, funcionario de Página Siete, que recibió golpes, patadas y golpes con palo cuando estaba en las proximidades de la plaza en plena cobertura de la supuesta ‘marcha pacífica’ de los campesinos de los 13 cantones que tiene el municipio de Achacachi.



Valero relató que no le sustrajeron equipos porque forcejeó con los ponchos rojos; sufrió golpes con palos que portaban, quienes no consideraron el trabajo de los comunicadores.

Los campesinos, en su furia, prohibieron a los fotógrafos y periodistas que tomaran imágenes o videos de lo que hacían y sus dirigentes no impedían el saqueo en la avenida Macario Escobari y en la plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz. Los dos equipos de periodistas y fotoperiodistas cubrían la marcha desde la carretera a Warisata y cuando ingresaron al pueblo arremetieron contra los comunicadores que trataban de resguardar su seguridad en esas circunstancias.