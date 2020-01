Una asesora de Donald Trump, acusada de plagio

La futura asesora de comunicación del Consejo de Seguridad Nacional del futuro presidente estadounidense, Donald Trump, Monica Crowley, fue acusada esta sábado de plagio en uno de sus libros, publicado en 2012, informó la cadena CNN.

Monica Crowley, autora y comentarista conservadora de la cadena Fox News, fue nombrada por Donald Trump directora de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Un periodista de la CNN revisó el libro "What the (Bleep) Just Happened", publicado en 2012 por la editorial HarperCollins e identificó más de 50 pasajes copiados con cambios menores de artículos de prensa, sitios internet, artículos de centros de reflexión e incluso de Wikipedia.

Un pasaje sobre la política económica keynesiana retoma en gran parte, por ejemplo, un artículo publicado en 2009 por el sitio investopedia.com. Dichos pasajes son a menudo de orden factual, e incluyen cifras o informaciones históricas o económicas y, según los extractos publicados por la CNN, por lo general parecen haber sido simplificados.

El equipo de transición de Donald Trump ha defendido a Monica Crowley en un comunicado. "Cualquier tentativa de desacreditar a Monica no es si no un ataque político destinado a desviar la atención de los verdaderos desafíos a los que hace frente este país", indicó el equipo, sin confirmar ni desmentir las acusaciones de plagio.