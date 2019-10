Villena condena asesinato de transportista en Oruro

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, condenó el asesinato del transportista Juan José Mamani ocurrida ayer en una unidad militar de la localidad de Tambo Quemado en Oruro. Dos uniformados en estado de ebriedad lo golpearon hasta causarle la muerte.



Según el representante, el hecho "es una muestra más de la realidad de violencia y total desprecio por los derechos humanos que se evidencia en el ámbito militar, donde la constante es su vulneración, al amparo de una normativa obsoleta y la protección del poder".



En un comunicado de prensa, la autoridad demandó al Ministerio Público una investigación para determinar, "no solamente las circunstancias en que ocurrió y procesar por la vía penal a sus autores materiales, sino para establecer si hubo complicidad del personal que se encontraba en el recinto o si otros militares habían sido informados de la detención y tortura del ciudadano".



Ayer el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que el sargento Yerson Patzi y el subteniente Saúl Oropea segaron la vida del conductor. "En ningún momento esta acción lamentable ha sido fruto de una orden de nuestras Fuerzas Armadas, ni de la Policía de intervenir (...) Ha sido un hecho fortuito", dijo.



Villena valoró la decisión del ministro de impulsar y apoyar la acción investigativa del Ministerio Público e informó que instruyó un seguimiento hasta la conclusión del caso, de modo que no se permita ninguna protección contra los autores directos ni contra quienes hayan permitido esta acción delictiva.