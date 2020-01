Macri gobierna entre amenazas y protestas

Una amenaza de bomba, que resultó falsa, se produjo en un departamento de propiedad del presidente argentino Mauricio Macri donde vivía antes de ser posesionado en el cargo y ahora es habitado por el jefe de Inteligencia, informaron este sábado fuentes policiales.



Dos personas fueron arrestadas por el hecho y un tercero huyó a Uruguay. La detención se produce días después del arresto de dos jóvenes sospechosos de crear un perfil de un falso terrorista en Twitter y desde allí amenazar a Macri con poner bombas en la Casa Rosada.



Fuentes del ministerio de Seguridad dan cuenta que dos personas, madre e hijo, fueron identificadas como los autores de la llamada telefónica que durante la madrugada de este sábado alertó sobre la presencia de una bomba en el edificio.



Ambos fueron arrestados en una vivienda de Derqui, periferia norte de Buenos Aires, y en sus teléfonos móviles se comprobó que tenían cientos de llamados con amenazas al servicio de emergencia 911, según fuentes del caso.



Piden "pan y trabajo"

?

Las amenazas se producen el mismo día en que organizaciones sociales, estudiantes y sindicatos argentinos convocaron a una marcha para pedir "pan y trabajo" que se realizará el domingo en la Plaza de Mayo, frente a la sede gubernamental.



"Ya no estamos peleando por el trabajo con derechos sino que volvimos a pelear contra el hambre", dijo Gildo Onorato, del convocante Movimiento Evita, que agrupa a sectores de base y cooperativas populares.



Sindicatos contabilizan unos 200.000 despidos en el marco de una inflación que ronda el 40%, atizada por un aumento de tarifas de luz, agua y gas del 700% en promedio con protestas y amparos que llegaron a la Corte Suprema.



En mayo, el presidente Mauricio Macri vetó por "innecesaria" una ley de emergencia ocupacional que frenaba despidos por seis meses. El gobierno reconoció la pérdida de 52.516 empleos privados de enero a mayo.



El consumo está frenado con caídas del 19,6% en la construcción y del 6,4% en la industria en el primer semestre. "La pobreza está aumentando, casi tan rápido como los despidos, mientras avanza un proceso inflacionario galopante, que hace imposible sostener las necesidades básicas de millones (...) por eso no se puede faltar, yo no voy a faltar" a la marcha, dijo el premio nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel.



Un estudio de la Universidad Católica reveló que la pobreza sumó 1,4 millones de personas y trepó a 34,5% en los primeros tres meses de gobierno de Macri.