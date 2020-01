Ampliación de la mancha urbana está en revisión

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, confirmó que el proceso de homologación de la nueva mancha urbana, propuesta por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, se encuentra en revisión y forma parte de las 270 solicitudes de homologación de radios urbanos planteados por municipios de todo el país, desde que a esta repartición del Estado se le transfirió esa competencia, en marzo de este año



Siles explicó que para ampliar los radios urbanos los municipios deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos que la mancha urbana no incluya áreas productivas ni áreas protegidas, entre otros. .



El ministro dijo que se aprobó la simplificación de estos procesos, que en anteriores gestiones duraban hasta tres años. Agregó que de los 270 documentos en trámite de homologación, cinco ya han concluido.



El proceso de ampliación del radio urbano cruceño se inició en 2013. El primer paso fue socializarlo instituciones, entes colegiados, vecinos y dirigencia vecinal, tanto en la capital cruceña, como en Paurito, Montero Hoyos y Palmar del Oratorio, explicó Sandra Velarde, secretaria de Planificación.



La nueva mancha urbana propuesta por la comuna cruceña se amplió de 38.294 a 43.717 hectáreas. El director del Searpi, Luis Aguilera, rechaza esta ampliación, indicando que la ampliación del radio urbano en el polígono 4 se sobrepone a las 1.451 hectáreas de las riberas del río Piraí, donde no se puede construir, e incluso afecta a 281 hectáreas del lecho del río.



No obstante, la arquitecta Velarde aseguró que las 1.824 hectáreas del polígono cuatro, que incluye el parque ecológico río Piraí, se mantendrán como áreas de protección ecológica.