Revelan reunión secreta del hijo de Trump con abogada rusa

El hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., junto a su yerno y asesor, Jared Kushner, sostuvieron una reunión secreta con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, quien les ofreció información contra la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, reveló el diario New York Times. La cita se llevó a cabo el 9 de junio de 2016, a solo cinco meses de las elecciones presidenciales.

También se conoce que participó de la reunión el jefe de la campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort. El lugar de encuentro fue en la Torre Trump de Nueva York, símbolo del imperio familiar y punto principal de las operaciones electorales del republicano.

"La mujer declaró que tenía información de que individuos conectados a Rusia estuvieron financiando al Comité Nacional Demócrata y apoyando a la señora Clinton", dijo Donald Trump Jr. a New York Times.

Aunque el hijo del primer mandatario de EEUU aseguró que no tuvo una conversación significativa con la abogada rusa. "Sus declaraciones fueron vagas, ambiguas y no tenían sentido. No se dieron ni ofrecieron detalles o información de respaldo", dijo.

Con esta información se aviva con fuerza la sospecha de una posible coordinación entre el equipo electoral de Trump y Rusia. Aunque en la publicación del diario norteamericano no se aclara si la jurista rusa les hizo llegar finalmente el material prometido.