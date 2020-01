11 películas para ver junto a papá en su día

El amor de un padre hacia sus hijos es casi indescriptible pero el cine ha hecho el intento de representarlo en la gran pantalla. De esta forma han salido a la luz grandes producciones que valen la pena disfrutarlas en días como este 19 de marzo, en el que se celebra el Día del Padre en Bolivia.



Elegimos once películas que rinden un justo homenaje a uno de los seres más importantes de la familia.

1.- Yo soy Sam

Protagonizada brillantemente por Sean Penn y Dakota Fanning, Yo Soy Sam (2001) cuenta la historia de Sam Dawson, un hombre que sufre retraso mental y debe enfrentarse a la crianza de su pequeña hija tras el abandono de la madre.



Los cuestionamientos de las autoridades a la capacidad de Sam para ejercer su rol de padre, a pesar de su enfermedad, y el dilema moral que significa educar a una niña que con el pasar de los años se hace más inteligente, son algunos de los problemas que enfrenta el protagonista.



La cinta, cuya banda sonora está formada por canciones de Los Beatles, muestra que el amor no tiene coeficiente intelectual y es imprescindible en este 19 de marzo.

2.- Billy Elliot

El cine inglés también ha filmado películas que le rinden homenaje a papá. Una de las cintas más recordadas es Billy Elliot (2000), filme protagonizado por Gary Lewis y Jamie Draven.



Cuenta la historia del pequeño Billy, un niño de 11 años al que no le gusta el deporte y que encuentra su vocación en el ballet. Su padre, un obrero rudo que poco sabe de bailarines, deberá aprender a aceptar la pasión de su hijo, a pesar de las convenciones sociales.



Una película para aquellos padres que aceptan, y que sobre todo creen en sus hijos más allá de cualquier convención social.

3.- Mrs. Doubtfire

Conocida en Latinoamérica como Papá por Siempre, Mrs. Doubtfire (1993) es una de las mejores películas que nos dejó el fallecido Robin Williams.



La cinta cuenta la historia de Daniel Hilard, un hombre que se ve enfrentado a un repentino divorcio y una consecuencia inevitable: no podrá ver a sus hijos diariamente. Decidido a evitar esto, decide disfrazarse como una señora refinada y se convierte en niñera de sus hijos, sin que ellos ni su madre sepan su verdadera identidad. Una película con muchas risas pero sobre todo con una gran lección de amor.

4.- Buscando a Nemo

Disney también ha dedicado varios filmes a la relación entre padres e hijos, pero sin duda Buscando a Nemo (2003) es de las más recordadas.



La Película cuenta las peripecias que debe pasar Marlin, un pez payaso, para encontrar a su pequeño hijo Nemo, un pez que escapa del arrecife donde nació y termina extraviado.



La cinta aborda varios tópicos de la paternidad, como la sobreprotección y la importancia de madurar día a día como padre.

5.- Big Fish



Extraída de la filmografía de Tim Burton, Big Fish (2003) cuenta la historia de Edward Bloom, un hombre al que le gusta contar su vida pero añadiendo características fantásticas que hacen sus relatos imposibles de creer.



Ya en el lecho de muerte, Edward se verá con su hijo, el cual se alejó de él precisamente por la forma de ser de su padre. Si Billy Elliot versa sobre la aceptación del hijo, Big Fish lo hace de forma contraria.



Una historia con un final no apto para personas de lágrima fácil y con un mensaje sobre lo incondicional que debe ser el amor de los hijos a sus padres.

6.- Kramer vs Kramer



Estelarizada por Dustin Hoffman y Meryl Streep, Kramer vs Kramer (1979) es una de las películas más premiadas de la historia. Cuenta la historia de Ted Kramer, un hombre que aprende a criar solo a sus hijos tras el abandono de su esposa y que ve complicada su situación cuando esta regresa de forma repentina y lo demanda legalmente para recuperar la custodia.



Es tal la influencia de esta película que el protagonista de Yo soy Sam, se inspira en la historia de Ted Kramer para defender la crianza de su hija.

8.- No se aceptan devoluciones

El cine en español también tiene su presencia en esta lista. No se aceptan devoluciones (2013) de Eugenio Derbez es una de las grandes favoritas del público. Cuenta la historia de Valentín, un hombre que cambia su estilo de vida de hombre mujeriego cuando recibe en su propia puerta a su pequeña hija, de la cual no conocía su existencia.



Tras la desaparición de la madre, no solo debe afrontar la crianza solo, también una dura jugada del destino. Una película para aquellos padres que lo dan todo por sus hijos.

9.- En busca de la Felicidad

​

Will Smith y su pequeño hijo Jaden fueron los protagonistas de En Busca la Felicidad (2006), una cinta basada en hechos reales y que cuenta la historia de Christopher Gardner, un hombre que queda en la absoluta pobreza tras ser abandonado por su esposa.



Contra todo pronóstico Chris afronta la situación y al mismo tiempo le muestra a su hijo que no hay obstáculo para aquel que quiera salir adelante: “nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo”, es ya una de las grandes frases del cine contemporáneo.

10.- La vida es bella



Si habría que elegir al mejor papá de esta lista seguramente nos inclinaríamos por Guido Orefice, personaje interpretado por Roberto Benigni en La Vida es Bella (1997). Guido es un judío que termina en un campo de concentración junto a su pequeño hijo, durante la II Guerra Mundial. Con el propósito de no quitarle la inocencia a su pequeño, lo convencerá de que todo se trata de un juego, para alejarlo de la dura realidad de la batalla.

11.- Capitán Fantástico

Estrenada en 2016, cuenta la historia de un padre que decide, junto a su esposa, criar a sus seis hijos a su manera: alejados en el bosque pero con una instrucción que los prepare al más alto nivel físico e intelectual. Sin embargo todo se derrumba cuando la madre debe abandonar su pequeña Utopía para tratarse de una enfermedad que termina por arrebatarle la vida.

El viaje de Ben Cash (el papá) junto a sus hijos rumbo al funeral de su esposa planteará muchas preguntas en torno a la crianza y la manera de ser de esta peculiar familia. La forma de preparar a los hijos para un mundo peligroso, pero en el que se hace necesario enfrentar la realidad, es sólo uno de los temas que plantea este excelente filme, que le valió una nominación a Mejor Actor a Viggo Mortensen, en la última edición de los premios Oscar.