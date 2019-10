Fallo reporta inexistencia del hijo de Zapata con Evo

La jueza de la Niñez y Adolescencia Jacqueline Rada declaró improbada la demanda contra Gabriela Zapata por presunta violencia psicológica hacia el hijo que tuvo con el presidente, Evo Morales, debido a que se concluye la inexistencia física comprobada del menor.



Según se conoció esta tarde, la exgerente de la empresa China CAMC presentó ante ese juzgado cuatro fotografías de diferentes niños, mismos que no guardan relación con el menor que fue presentado en la audiencia.



Conoce más: Cuarto detenido por caso Zapata y declara Fernández



"La parte demandada, sin mayor explicación alguna, no presenta al posible niño y tampoco se somete a la toma de muestra genética, lo que crea convicción en al suscrita juez que tan reiteradamente mencionado niño no existe físicamente", señala la parte del dictamen.



Se dispuso el archivo de obrados. Inicialmente Zapata y sus abogados defensores consideraron como una victoria la decisión judicial y amenazó con quitarle la paternidad a Morales. "Lo he presentado ante la autoridad competente como ha pedido su padre", dijo en su momento la empresaria.



Lea también: Niegan que departamento "muestre algo" con Zapata



Tanto la parte demandante como la acusada fueron notificados esta tarde, tras un proceso que deparó la toma de muestras de ADN al propio primer mandatario, no así al menor debido a excusas presentadas por la defensa de la empresaria.



En la víspera el abogado del presidente, Gastón Velásquez, anticipaba a a ANF que la sentencia de la jueza determinó la no existencia del supuesto hijo que tuvieron Evo y Zapata en la gestión 2007 y que el Gobierno reporta como fallecido, pese a que el entorno de la mujer dice que existe.