Cerrarán las empresas estatales que no paguen el doble aguinaldo

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, advirtió este miércoles que cerrarán las empresas públicas que no puedan pagar el doble aguinaldo, porque considera que el Estado no puede incumplir sus propias normas.



“Tienen que cumplir la normativa, caso contrario, sino hay capacidad de pagar tendrán que cerrar las empresas, tenemos que mostrar como Estado la capacidad de poder cumplir con nuestras propias normativas”, dijo la autoridad gubernamental, después de que fue consultado sobre el pago del segundo aguinaldo en firmas estatales como Enatex, donde su situación económica no es de las mejores.



Además, Arce ratificó que las proyecciones del Gobierno “van por el camino correcto” y el crecimiento económico del país se estima que alcance hasta fin de año el 5%.



“Nosotros estamos apuntando al 5%, estamos esperando la evolución de la inversión pública que estamos empujando y también esperamos que el sector privado cumpla con su promesa de invertir para lograr tal vez mejores tazas de crecimiento”, remarcó.



Respecto a las protestas de empresas privadas sobre el doble aguinaldo, el Ministro indicó que todos los años sucede lo mismo pero que al final terminan pagando.



“Todos los años han protestado y se han quejado del segundo aguinaldo, o sea que no es novedad para el Gobierno nacional (...) ellos tienen capacidad para pagar, como lo han hecho en el pasado", indicó.