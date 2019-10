Molotov 20 años de explosión musical

Molotov tendrá un 2015 importante, pues está por cumplir 20 años de existencia y tiene en puerta diversas presentaciones en algunos festivales de América Latina.



"Hace veinte años se formó la ‘Molocha’ y estamos viendo qué hacer, si una tocada o grabar algo, no tenemos claro qué nos vamos a inventar o qué va a ocurrir, nunca hemos festejado, ahora sí queremos planear algo y tener ese documento ahí guardadito", detalló Paco Ayala, integrante de la agrupación en una entrevista con Notimex.



Ayala dijo, que disfrutan tocar igual para 50 mil personas que para 800, "eso nos mantiene en contacto directo con la gente, nos gusta, es súper divertido y lo seguimos haciendo".



La formación musical está integrada por Paco Ayala, Randy Ebright, Micky Huidobro y Tito Fuentes, y su primer disco "¿Dónde jugarán las niñas?" salió al mercado en 1997, convirtiéndose en un éxito inmediato.



Molotov visitará diversos festivales, entre ellos el Vive Latino, encuentro en el que presentará en vivo los temas de su más reciente álbum "Agua maldita", el cual grabó después de siete años sin material inédito. "La aportación de los artistas anglosajones de la banda no latina me parece muy interesante, (el Vive Latino) es un espacio multicultural y qué bueno que sea así, qué bueno que no muera la parte rockanrolera, qué bueno que tenga dinámica y ese abanico de opciones", dijo Ayala.



Además de este festival, Molotov ofrecerá conciertos en el Juerga Rock Festival (España), Cosquín Rock (Argentina) y el Lollapallooza, que se realiza en Brasil, Argentina y Chile, además de que tiene una tanda de encuentros musicales en Europa.



"Agua maldita" salió al mercado el año pasado, de esta placa se desprende el sencillo "La raza es la pura raza", cuyo vídeo se estrenó hace algunos días y en él se resume parte de lo que la banda hace en cada gira y la respuesta del público. "Siempre acabas haciendo muchas cosas cuando sacas el disco, pero cuando es en vivo no hay muchas cosas qué promocionar, pero involucrarte en la parte visual nos da gusto, el tener material nuevo merece hacer un videíto y contar una historia".dijo Ayala.



En cuanto a decidirse si los integrantes de Molotov pudieran hacer un "reality" parecido al que protagoniza la esposa de Ayala, Heydee Hofmann denominado "Lucky Ladies", subrayó que "no sería difícil, por la convivencia que tienen juntos, pero por el momento se enfocarán en su 20 aniversario", concluyó Paco.



