Dinero venezolano pagó equipo de radio cocalera

El responsable técnico de "Radio Fides", Bernardino Zurita, aseguró a EL DEBER que la embajada de Venezuela en La Paz pagó 17.500 dólares por un transmisor para la radio "Kausachun Coca", del Trópico de Cochabamba.



"La factura dice eso, la transacción que hizo Radio Fides La Paz del transmisor es a la embajada de Venezuela, eso dice la factura (...) Se vendió, pero nosotros no fuimos a buscarlos, ellos vinieron a ver si nosotros teníamos un transmisor", aseguró en entrevista con este medio.



Conoce más: Gobierno destina tres millones para radio de cocaleros



Sostuvo además que la representación diplomática pagó al contado por el equipo para la radio de los cocaleros del Chapare. "Nosotros queríamos deshacernos del equipo y que mejor si alguien no viene a buscar para comprarlo", agregó.



A principios de este mes, el presidente Evo Morales reclamó a la emisora de La Paz por "estafarlos", señaló: "Hemos comprado equipos de radio Fides, (el) padre (Eduardo) Pérez nos ha vendido, creo que nos ha engañado, nos ha estafado (con) el equipo, lamento mucho decir".



Lee también: El Gobierno gasta más en panfletos que en medios



Zurita afirmó que la venta se realizó aproximadamente hace cinco años y que se tiene toda la documentación de respaldo, a tiempo de asegurar que el transmisor vendido estaba en perfecto estado. Rechazó las acusaciones del primer mandatario.



"El transmisor era muy grande y consumía demasiada energía eléctrica, por eso lo vendimos. Ellos vieron que funcionaba y decidieron comprarlo (...) Ese transmisor ha funcionado, pero lo utilizábamos muy poco porque el consumo de energía era muy elevado", explicó a EL DEBER.



Puedes ver: Evo promete más tierras a cocaleros del Chapare



Según se conoce, la emisora cocalera fue fundada el 25 de octubre de 2006 en Lauca Ñ, municipio de Shinahota provincia Tiraque, "ante la persistente negativa de los medios de comunicación tradicionales a difundir la posición de los productores de coca".



Este medio intentó comunicarse insistentemente con los responsables de la radio "Kausachun Coca", pero ninguno contesto el teléfono. Zurita dijo además que el padre Pérez le pidió dejar el problema ahí, pero que el decidió hablar para que no se manche la imagen de Fides.