Denuncian millonario hurto de mercancías en Viru Viru

La diputada por Unidad Demócrata Rose Marie Sandóval Farfán denunció ayer la sustracción millonaria de prendas aduaneras en Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) del aeropuerto internacional Viru Viru. Con documentos de 85 denuncias desde 2015, la parlamentaria llegó a la terminal e inspeccionó las instalaciones, en compañía de la fiscal adscrita de la Aduana Nacional de Bolivia, Francisca Rivero.



La presidenta de la institución, Marlene Ardaya, admitió que se evidenció en uno de los casos un contrabando contravencional y que iniciará una acción penal contra funcionarios de DAB de la terminal aérea.

Las denuncias de hurto de mercancías (85), entre las que destacan aparatos electrónicos, repuestos de maquinaria, prendas de vestir, etc. ascienden a $us 9,2 millones, según Sandóval.



A las 10:45 la parlamentaria llegó hasta la administración de DAB del aeropuerto Viru Viru para ejercer su función de fiscalización e inspeccionar el almacén donde se deposita la mercadería; sin embargo, no pudo ingresar. Luego se dirigió a la Aduana Nacional, en la que después de esperar una hora se le autorizó el ingreso conjuntamente la fiscal adscrita.



“Estamos hablando de toneladas de mercancía que no podrían caber en un almacén, solo de dos denuncias son más de 3.500 kilos. Realmente asombra, empieza por lo poco pero es una cadena, habrá que identificar con fiscales a las personas responsables hasta que se transparente esta fuga de mercadería. Voy a iniciar una acción penal”, aseveró la diputada.

Sandóval cuestionó el hermetismo de DAB, toda vez que con solo trasladarse al lugar para hacer una inspección se encontró que debía entrevistarse con el gerente general de DAB, Olvis Jesús Oliva López, mediante videoconferencia.



Después del mediodía se evidenció que en uno de los casos se sustituyó mercadería por medicamentos. De 38 cajas que pesaban 1.265 kilos, se verificaron las 38 cajas, pero con un peso de 410 kilos. Como este, hay otros casos.



Contrabando

La ejecutiva de la ANB, Marlene Ardaya, admitió que se ha constatado la existencia de un contrabando contravencional y que se adherirá al inicio de una acción penal contra los funcionarios involucrados.

“DAB es el encargado de hacer la custodia de las mercancías, es decir, recibe la carga y obtiene el detalle de lo que ingresa. Nosotros no intervenimos en esa operación hasta cuando vemos la póliza.



Ellos tienen que explicar esta situación. Inicialmente hemos detectado un contrabando contravencional y se va a aplicar una sanción y multa a DAB, además de la acción penal con el Ministerio Público”, aseguró Ardaya