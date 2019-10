Fue arrestado por militares y la justicia le dio la razón

El 1 de abril de este año el Tribunal Noveno de Sentencia, integrado por los jueces Roxana Méndez, Amanda Alba y Wilson Espada, dilucidó una acción de libertad planteada por el coronel Germán Cardona en contra del general Moisés Raymundo Zapata Vásquez, comandante de la Octava División de Ejército, coronel Juan Carlos Mendizábal Paz, inspector y otros, al considerar que le fueron vulnerados sus derechos al haberse ordenado su arresto con policías militares en su misma oficina de la Octava División para notificarlo con un sumario penal militar.



Cardona, que acudió a la audiencia en una silla de ruedas, con oxígeno y asistido por médicos por su grave estado de salud, fundamentó que todo sucedió el 27 de marzo cuando se encontraba cumpliendo funciones en la Octava División y de pronto es abordado por un mayor y varios efectivos militares para obligarlo a firmar una citación que, a su entender, era una vulneración a sus derechos.



Por ello, acusó a los jefes de abuso e incluso en ese momento dijo que se desvaneció por su problema de salud, por lo que tuvo que ser llevado al hospital Cossmil. “Cuando ayer yo defendía a capa y espada el patrimonio del Ejército y a mis oficiales, ahora es una pena grande que me embarga presentar esta denuncia, es como si me estuviera yendo contra mi propio padre. No queda otro camino que acudir a la justicia cuando los derechos me fueron violados”, expresó, cuando en pleno juzgado se desvaneció y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital.



Por su parte, en audiencia la defensa de los jefes de la Octava División descalificó los argumentos de Cardona al considerar que denigró a la institución castrense con falsedades y mentiras.



Una simple investigación



A su turno, el comandante de la Octava División de Ejército, general José Raimundo Zapata, en plena audiencia aseguró que no existe persecución indebida contra Cardona y que se trata de una investigación. Explicó que Cardona estaba por ser citado para declarar ante un juez sumariante como establecen las normas, y que al resistirse a firmar la citación el inspector Mendizábal emitió una orden de aprehensión.



“Este señor (Cardona) no obra con lealtad, contraviniendo las normas. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su disciplina, no realiza acción política, no delibera, está tergiversando”, manifestó Raimundo Zapata.



El comandante de la Octava División dijo desconocer el movimiento de armas que denuncia Cardona, aunque admitió no conocer a fondo el caso porque dijo que recién asumió el cargo en enero de este año.

Informó de que Cardona expuso en un informe que el proceso marítimo interpuesto por Bolivia en la Corte de La Haya es inviable y que la única salida es la guerra. “¿Quién se cree pues este hombre para hablar eso? Yo hablo en representación de las Fuerzas Armadas y creo que es un acto de deslealtad”, dijo el general.



Sin embargo, al final el tribunal declaró procedente la acción de libertad por considerar que a Cardona se le violaron sus derechos



Las denuncias



Demandas ante la justicia

El coronel Germán Cardona antes de partir formuló denuncias contra el Alto Mando Militar del Ejército por considerar que le violaron todos sus derechos que le causaron el deterioro de su salud.



La fiscalía procesa los casos

La Fiscalía Anticorrupción, además de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recibieron denuncias y querellas formales del coronel Germán Cardona contra algunos ministros y ex viceministros por amenazas y persecución. Dejó como apoderadas legales a dos abogadas que siguen los casos legales. El Ejército también inició proceso contra Cardona.,

Cardona se presentó a la audiencia en pésimas condiciones de salud