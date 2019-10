Samsung Galaxy 6 versus Iphone 6 ¿Cuál es mejor?

La principal atracción del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona fue la presentación del Samsung Galaxy S6, el teléfono inteligente de la empresa surcoreana que pretende convertirse en el dispositivo más vendido del mercado. Al frente está el iPhone 6, el smartphone de Apple, que fue lanzado en 2014.



Esta competencia hace inevitable preguntarse cuál de los dos teléfonos es el mejor y ofrece más beneficios para los usuarios. Para acercarnos a una respuesta es necesario hacer una relación de las principales características de ambos dispositivos. Tú decides.



Pantalla



El Samsung Galaxy S6 tiene una pantalla de 5.1 pulgadas por encima de las 4.7 del iPhone 6.



Si bien Samsung ha mantenido el tamaño de su anterior generación de teléfonos ahora ha presentado una gran innovación frente a su rival. La surcoreana usa tecnología SupeAMOLED en el dispositivo, esto significa una pantalla más brillante, menor reflexión de la luz solar y menor consumo de energía.



Apple por su parte usa en la pantalla del iPhone 6 la tecnología IPS, que evita las fugas y pérdidas de luz permitiendo que los colores se distingan con más claridad.



Diseño y dimensiones



Apple lleva años fabricando teléfonos en aluminio, es el caso del iPhone 6. En el caso del Samsung Galaxy S6 se optó por un modelo que lleva los bordes metálicos, acercándose a los dispositivos presentados por su rival.



El iPhone 6 es más ligero, pesa 129 gramos y tiene un grosor de 6,9 milímetros mientras que el Samsung Galaxy S6 tiene un peso de 138 gramos y un grosor de 6,8 milímetros.



Las dimensiones del teléfono de Apple son de 138,1 milímetros de alto por 67 milímetros de ancho, mientras que el dispositivo de Samsung tiene 143,3 milímetros de alto por 70,5 milímetros de ancho.



Batería

?

Samsung ha optado por sellar su batería a su nuevo dispositivo y no será extraíble, su rendimiento de carga es superior al lograr 2.550 miliamperios-hora (mAh) frente a los 1.810 mAh del iPhone 6.



Además de ofrecer una batería que se cargará más rápido, el Samsung S6 ofrece una ventaja que no tiene su competidor, es que podrá recargarse de forma inalámbrica.



Cámara



El Samsung S6 ofrece una cámara con 16 megapixeles, frente a los 8 del iPhone 6. En el caso de la cámara frontal, que se usa para tomar selfies, la calidad se elevó de los 2 a los 5 megapixeles, frente a los 1.2 del teléfono de Apple.



La fotografía se fundamenta en capturar la luz. La apertura de la cámara de Samsung S6 es de f.22 mientras que el iPhone 6 tiene una relación focal de 1.9



Procesador y memoria



El iPhone 6 tiene un procesador A8 DualCore (2x1.4 Ghz), una memoria RAM de 1 GB y ofrece tres modelos con memorias de 16, 64 y 128 GB, no se puede ampliar la memoria con chip micro SD.



El Samsung Galaxy usa un procesador Exynos 7420 octa-core (4x2 Ghz y 4x1.5 Ghz) de 64 bits, una memoria RAM de 3 GB. Al igual que Apple, la surcoreana decidió eliminar de sus nuevos dispositivos la opción de usar microSD y solo ofrece tres modelos con memoria interna de 32, 64 y 128 GB.