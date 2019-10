Condenan a cinco años de cárcel a Humberto Roca

El Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz determinó cinco años de privación de libertad para Humberto Roca Leigue, expresidente ejecutivo de la empresa AeroSur, según informó el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.



“En la audiencia, realizada en el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz, se dispuso cinco años de cárcel y 300 días de multa fijando 50 bolivianos por día. Es un avance importante en este caso, pero como Ministerio Público no estamos conformes con esta determinación”, dijo.



Se acusó al empresario por la comisión del delito de enriquecimiento ilícitos de particulares con afectación al Estado.



Anticipan la apelación



El Ministerio Público no comparte la disposición del juzgado y se anticipa que existirá un apelación por considerar mínima la pena, cuando el ordenamiento penal dispone ocho años de privación de libertad.



Los datos de la Fiscalía indican que una vez concluidos los alegatos en este proceso, que inició en 2010, el Tribunal dio lectura a la parte resolutiva y fijó para el 21 de agosto la lectura completa de la sentencia.



Guerrero también informó que se logró la confiscación de todos los bienes que antes estaban con anotación preventiva. “Hablamos de las Torres Urbarí con 525 departamentos, además de 55 vehículos de colección”, agregó.



La máxima autoridad del Ministerio Público manifestó que el Tribunal no tomó en cuenta que Humberto Roca fugó del país, por lo que en la apelación se pedirá la pena máxima de ocho años tal como establece la normativa legal para este tipo de delito.



En junio de 2012 se inició el juicio oral contra el expresidente de AeroSur, procesado en rebeldía debido a que fugó a los Estados Unidos.