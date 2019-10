Presidenta de la Aduana niega vínculo con Zapata

Una serie de fotografías fueron presentadas este martes por el senador de oposición, Arturo Murillo (UD), donde se observa a la exgerenta comercial de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata, junto a la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya. En respuesta, la titular señaló que esas imágenes no significan que tenga un nexo con Zapata y emplazó al legislador a presentar pruebas de que haya firmado algún documento con la expareja del presidente Evo Morales.



Las tres fotografías presentadas por Murillo datan del 12 de octubre de 2013, dijo Ardaya. En ellas se observa cómo la Aduana entrega alimentos incautados a la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, cuya directora era Cristina Choque, amiga de Zapata y detenida en la cárcel al igual que ella. En las imágenes se ve a Zapata detrás de Ardaya y agarrando un folder del Ministerio de la Presidencia.



"La presidenta de la Aduana dijo que había mandando cartas, dijo que no la conocía (a Zapata). Aquí tengo una foto, aquí la presidenta de Aduana está firmando un documento y aquí al fondo está Gabriela Zapata", denunció Murillo en entrevista con la red Unitel.



Horas después de esta declaración, Ardaya ofreció una conferencia de prensa para exigir a Murillo que, en el plazo de 48 horas, presente pruebas de que ella firmó algún documento con Zapata o que la vinculen con ella, caso contrario anunció el inicio de dos procesos, uno en la Comisión de Ética del Senado y otro en el Ministerio Público por

difamación.



Sin embargo, Ardaya confirmó este lunes que Cristina Choque sí visitaba la Aduana en su calidad de funcionaria del Ministerio de la Presidencia.



"Con Cristina alguna vez venía a hacer sus trámites como corresponde. Todo el mundo tiene el derecho de venir. Si usted trabaja en el Ministerio de la Presidencia podría venir y decirme: ‘sabe que licenciada me están tardando en las DUI (Documento Único de Importación)’ y ese es el contacto que se tenía con la unidad de operadores, pero era una funcionaria del Ministerio de la Presidencia, otra cosa hubiera sido que yo hubiera charlado con la señora Zapata", manifestó.



Registros de ingreso de Zapata



El registro de ingresos de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, a la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia, "no han desaparecido", y será entregado al Ministerio Público, declaró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.



La autoridad aseguró que este registro es "la evidencia más objetiva" para procesar a su exjefa de repartición, Cristina Choque, quien supuestamente facilitó que Zapata sostenga reuniones con empresarios privados en esas oficinas, pese a que no era parte de la estructura del Gobierno.



"No desaparecieron, de hecho esas son las evidencias más objetivas que se tienen para procesar a Cristina Choque y Gabriela Zapata. Son las pruebas más objetivas y fehacientes que va a tener el Ministerio Público que va a entregar el Ministerio de la Presidencia", afirmó la autoridad. La defensa de Choque, acusada de ser cómplice de Zapata, pidió que sea entregado ese registro que, a su criterio, había desaparecido.



Zapata y el presidente Evo Morales han sido involucrados en un escándalo de supuesto tráfico de influencias debido a que la mujer consiguió, como gerenta comercial de la empresa CAMC, millonarios contratos con el Estado. La oposición sospecha que el presidente Morales le ayudó a Zapata a conseguir esos contratos.