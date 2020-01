5 tips para sobrellevar una discusión de pareja

Dentro de una relación de pareja no todo es color rosa, también hay momentos de tensión. Lo recomendable para mantener una unión saludable es tratar de solucionar los conflictos con calma y respetando los puntos de vista de la pareja.



Te ponemos a consideración algunos consejos que puedes poner en práctica:



1.tHablar las cosas en su momento: acumular los problemas y pretender que todo está no es una buena salida, las personas en algún momento explotan y esto empeorara la situación, por ello es aconsejable solucionar las diferencias en su momento.



2.tHablar por turnos: cuando la pareja está discutiendo muchas veces tratan de tomar la palabra sin importar que la otra persona está hablando; sin embargo, es importante hablar como también escuchar.



3.tNo insultar: el enojo o la rabia que pueden ocasionar una discusión, suelen ser sentimientos pasajeros, por ello hay que tratar de respetar a la persona, ya que se trata de alguien a quien se ama.



4.tTranquilizarse: para poder llegar a un punto de equilibrio es importante tratar de mantener la calma.



5.tDar el beneficio de la duda: no sacar conclusiones apresuradas, es saludable tratar de escuchar lo que la persona tiene que decir, para luego tener una mejor perspectiva de la situación.