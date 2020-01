Evo quiere cambiar la CPE por la cadena perpetua

El Gobierno analiza llevar adelante un referéndum para que la población decida si cambia o no la Constitución Política del Estado (CPE), para implementar la cadena perpetua para quienes violen y asesinen a niños o niñas.

La medida fue anunciada dentro de las medidas que el Gobierno implementará para garantizar verdaderos cambios en la administración de justicia. Se procesará y destituirá a jueces que suspendan audiencias, según explicó el presidente Evo Morales.

"Veremos en su momento cómo llamar un referéndum sobre la cadena perpetua para quienes violan a niños y niñas. Eso es algo imperdonable", declaró Morales. La idea surgió en la Cumbre de Justicia, realizada en junio de 2016.

La autoridad remitió tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), destinados a modificar el Código Penal, implementar la conciliación en procesos y garantizar la implementación de las conclusiones de la Cumbre de Justicia.

Otros de los plantamientos explicados por Morales está el remplazo o destitución a fiscales que no acudan a sus audiencias, el remplazo de abogados que tampoco acudan; si el querellante no comparece, se entenderá como abandono del proceso; si el procesado no está en su audiencia, se continuará con la causa.

Evo además explicó que con las modificaciones, se tendrá la figura del agente encubierto para indagar hechos de corrupción, además de contemplar como pruebas los videos o grabaciones. Instruyó a que se realice la verificación del patrimonio del servidor público y familiares dentro del Órgano Judicial.

"El sistema penal es ineficiente, elitista y burocrático. Los procesos son costosos, favorecen a la corrupción", sostuvo el mandatario y detalló que además es "costoso, lento, corrupto, incoherente y carente de reinserción social".

También se pretende que los procesos por delitos comunes duren, como máximo, un año. Incluirán el el sistema de consultas en línea de las causas, mientras que la ministra de Justicia, Virginia Velasco, explicó que las reformas serán implementadas a corto, mediano y largo plazo.