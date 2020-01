Ganaderos reportan cuantiosas pérdidas en 2016

José Luis Vaca, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), informó la gestión 2016 deja millonarias pérdidas al sector debido a causas de los factores climáticos y por el delito del abigeato.

"El sector ganadero ha sido muy afectado este año, tuvimos afectaciones del 15 y el 20% en el peso de una res, calculamos una pérdida de $us 124 millones por la disminución del peso, por mortalidad los daños llegan casi a $us 10 millones, y $us 4 millones por el abigeato”, indicó Vaca.

Por otra parte, el titular de los ganaderos de Santa Cruz presentó unos cuadros estadísticos en los que demuestra que Santa Cruz y Beni, juntos concentran el 74% de la producción bovina del país.

El cuadro se desglosa de la siguiente manera, Santa Cruz concentra el 43% (3.881.233); Beni, el 31% (2.792.802); Chuquisaca, 7% (636.078); La Paz, 6% (535.058); Tarija, 5% (426.518); Cochabamba, 4% (407.189); Potosí, 2%; Pando, 1%, y Oruro 1%.

Saldo de carne para la exportación

Vaca aprovechó la oportunidad para indicar que este año se alcanzó una producción de 262.945 toneladas de carne, del total 224.095 fueron destinadas al mercado interno que garantizó la seguridad alimentaria del país, 1.764 toneladas fueron exportadas y queda un excedente de 37.086 toneladas.