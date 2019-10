Choquehuanca no puede ir a inspeccionar puertos chilenos, advierte Muñoz

El canciller boliviano, David Choquehuanca, puede venir a Chile de turista pero no a inspeccionar los puertos del norte por donde salen los productos de su país, advirtió hoy su homólogo chileno, Heraldo Muñoz.



"Si él llegara a venir, vendrá como turista, en esa condición. Por cierto, no admitimos ningún tipo de inspección de autoridad extranjera alguna en nuestro territorio", recalcó el jefe de la diplomacia chilena en declaraciones a los periodistas.



Muñoz hacía alusión al viaje del canciller Choquehuanca y una delegación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para visitar el próximo domingo los puertos de Arica, Antofagasta e Iquique.



La idea, es para "constatar" las contravenciones al Tratado de 1904, que otorgó a favor de Bolivia el más amplio y libre tránsito por los puertos chilenos y también verificar "una serie de maltratos" a los camioneros de ese país y el incremento de las tasas portuarias hasta en un 300 % en los puertos que utiliza para trasladar la carga hacia ultramar".



Muñoz respondió en esta jornada que Chile es un país libre, abierto "y bienvenidos sean quienes quieran venir a un país que está disponible para aquellos que quieran visitarlo". "Pero, por cierto, no admitimos ningún tipo de inspección de autoridad extranjera alguna en nuestro territorio", advirtió el canciller chileno tras un almuerzo que sostuvo con las comisiones de relaciones exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados, en la que se abordó la contramemoria de la demanda marítima por parte de Bolivia en La Haya y la situación de las aguas del Silala por las que Chile demandó a La Paz en ese mismo tribunal.



El pasado jueves, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, recibió la contramemoria de la demanda marítima que presentó Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en abril del 2013, para obtener una salida al mar.



Bolivia pretende que la corte obligue a Chile a cumplir un supuesto compromiso de negociar de buena fe una salida soberana al mar, algo que las autoridades chilenas rechazan de plano.



Para junio de 2017 aproximadamente está prevista la dúplica boliviana, tras lo cual vendrá la fase de alegatos, que se prolongará tres o cuatro meses más. La nación austral, en tanto, presentó el pasado 6 de junio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Bolivia para que el tribunal de la ONU determine si el Silala es un

río internacional cuyas aguas deben compartir ambos países.



Esta controversia, que se hizo patente a partir de 1997, se debe a la discrepancia que mantienen las autoridades de Santiago y de La

Paz acerca de la naturaleza del Silala.



Mientras que para Chile se trata de un río internacional que ambos países deben compartir, Bolivia sostiene que son manantiales

que están en su territorio y cuyo curso ha sido desviado de forma

artificial.