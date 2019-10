La India prohíbe el filme "Fifty Shades of Grey"

El comité de censura indio prohibió la emisión de la película "Fifty Shades of Grey" en los cines del país, aunque la productora del filme podrá apelar la decisión, informó el jueves a Efe una fuente oficial.



La adaptación cinematográfica del primer tomo de la trilogía de E.L. James fue rechazada por el comité examinador, por lo que la productora estadounidense Estudios Universal deberá llevar la película al Comité de Revisión, dijo un miembro de la Comisión Central de Certificación Cinematográfica (CBFC) que prefirió mantener el anonimato.



"Toda película ha de pasar por tres fases, es un proceso habitual", indicó la fuente del CBFC para explicar que "Fifty Shades of Grey" sólo ha pasado por el primero, por lo que su prohibición podría no ser definitiva.



El filme de corte erótico dirigido por la cineasta británica Samantha Taylor-Johnson fue anteriormente censurado en países como Indonesia y Kenia.



La decisión del comité de censura indio llega en medio de la polémica generada por la prohibición hace dos días de la emisión de un documental de la BBC sobre la violación y muerte de una joven en Nueva Delhi en 2012.



Un tribunal del gigante asiático prohibió la emisión del reportaje alegando que contiene declaraciones con daño público, quebranta la paz y crea potenciales tensiones, mientras que el portal YouTube vetó hoy su visualización a petición del Gobierno indio.



Esta semana, el CBFC ordenó silenciar la palabra "lesbiana" en la película de Bollywood "Dum Laga Ke Haisha" -Cede Toda Tu Energía-, en la que también se han cambiado otros cuatro vocablos, de acuerdo con los medios locales.



El sistema judicial indio contiene leyes contra los "discursos de odio" para prevenir los conflictos entre comunidades religiosas y étnicas, en un país con esporádicos brotes de violencia entre diferentes grupos.