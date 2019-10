¿Cómo será el proceso de indemnización por las víctimas del A320?

Las aseguradoras de Germanwings han provisionado 300 millones de dólares, unos 279 millones de euros, para indemnizar a las familias de las víctimas del Airbus A320 estrellado en los Alpes franceses.



¿Cuál es la cobertura de los seguros en caso de accidente aéreo?



La indemnización a las familias de las víctimas corresponde a las aerolíneas, en virtud de la Convención de Montreal de 1999. Ésta instaura un principio de responsabilidad civil ilimitada en caso de daños corporales. La convención prevé también el pago de un adelanto a los allegados para cubrir sus necesidades inmediatas. Para afrontar estos desembolsos, la compañía contrata un seguro.



En el caso del A320, que dejó 150 muertos el pasado 24 de marzo, las indemnizaciones están cubiertas por un consorcio de unas treinta aseguradoras, conducido por el grupo alemán Allianz.

La Convención de Montreal limita la indemnización a unos 170.000 dólares por pasajero, pero es poco probable que la compañía Germanwings, filial de Lufthansa, la invoque, según los profesionales del sector.



Además, entran en juego otros seguros, como el de las tarjetas de crédito empleadas para cobrar los billetes, los de accidente, con un tope de un millón de euros, o los seguros especiales de viaje, cuyo montante varía en función del contrato.



¿Cómo se van a calcular las indemnizaciones?

La aerolínea anunció una primera ayuda de emergencia de hasta 60.000 dólares por víctima, para cubrir gastos inmediatos. Dicha cantidad se añade a los 300 millones de dólares provisionados por los seguros, que cubrirán también el coste del avión, los gastos jurídicos y las investigaciones.



A partir de aquí se abrirá un proceso de negociación entre las aseguradoras y las familias de las víctimas para establecer el perjuicio económico y moral, y determinar de forma amistosa una indemnización, por lo general con ayuda de un abogado.



AM Best, una agencia calificadora especializada en el sector de los seguros, indicó el martes que aunque el monto de las indemnizaciones no está claro todavía, "estará vinculado a la nacionalidad, el nivel de vida y el estatus familiar de los pasajeros y la tripulación".



Las familias de las víctimas pueden pleitear contra la compañía en diferentes países, como Alemania o España, de donde son el grueso de los fallecidos, y también Estados Unidos, en el caso de las dos víctimas norteamericanas. Como las condenas suelen ser mayores en Estados Unidos que en Europa, es de prever que la aerolínea y sus aseguradoras propongan indemnizaciones más elevadas a los norteamericanos para evitar denuncias.



También se tendrán en cuenta la situación social de la víctima (profesión, ingresos), y su vínculo de parentesco con la persona que pida la indemnización.



¿Cuáles serán las consecuencias para las aseguradoras?



Allianz fue la principal aseguradora de los dos aviones de Malaysia Airlines destruidos el año pasado (uno abatido en Ucrania en julio y el otro desaparecido en marzo entre Kuala Lumpur y Pekín). Las indemnizaciones de los pasajeros le habrían costado unos 37 millones de dólares por avión.



En general, las aseguradoras están cubiertas a su vez por reaseguradoras, que toma parte del riesgo, lo cual limita su exposición. Según AM Best, "la mayor parte de las pérdidas será absorbida por Lloyd"s", el gran mercado británico de las reaseguradoras.

En función de las responsabilidades establecidas por la investigación, la aseguradora puede también demandar a la compañía aérea.