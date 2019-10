Denuncian que CNN ataca al Gobierno con mentiras

El Gobierno de Bolivia denunció que la cadena estadounidense CNN ataca sistemáticamente y miente, tras el álgido cruce verbal del ministro Carlos Romero y el periodista, Fernando Del Rincón, sobre el escándalo de corrupción en el Fondo Indígena.



"CNN miente sistemáticamente. ¿Cómo pueden decir que hay más de 200 arrestados (en el caso Fondo Indígena? ¿Cómo pueden decir que la Fiscalía les ha proporcionado esos datos? ¿Cómo pueden decir que han habido varias solicitudes de réplica, si solo ha habido una?", dijo la ministra de Comunicación, Marianela Paco.



La autoridad ratificó que "hay una mentira sistemática y además mal intencionada en contra del gobierno nacional y el Estado Plurinacional fuera de todo rango de ética", sobre el comportamiento del comunicador en el contacto.



Dentro de la entrevista, Romero le dijo al periodista: "sus cifras están mal, muy mal", pero fue interrumpido por Del Rincón quien le dijo: "esto no es una conferencia de prensa, ahora quiero respuestas. No dije cifras, hable de nombres ligados al Gobierno".



Paco manifestó que "la primera acción es esta denuncia pública, la segunda, si es que no logramos que haya un tratamiento ecuánime, no solo en este tema sino en cualquier otro, haremos la representación y habremos de recurrir a la instancia que corresponda".



Agregó que "este ataque sistemático busca querer controlar la región a través de gobiernos serviles". Explicó que CNN falta a la verdad al decir que realizaron muchos intentos de solicitud de réplica sobre el caso del Fondo Indígena, cuando solo fue uno.