Feria IFA 2015 muestra tendencia de la tecnología

El IFA de Berlín, el mayor salón europeo de electrónica, abrió este viernes sus puertas al público. Relojes inteligentes, casas conectadas, videojuegos... Estas son las grandes tendencias de la edición 2015.



Relojes inteligentes y redondos. Los "smartwatches", protagonistas de esta edición del IFA, optan por un diseño más parecido al de la relojería clásica, más discreto, alejado de la apariencia del Apple Watch estrenado en abril. Samsung, Motorola o Huawei eligieron una esfera redonda en sus últimos modelos de estos accesorios que permiten, entre otras cosas, vigilar el pulso cardíaco, recibir notificaciones, leer SMS o ver quién llama al teléfono móvil. "El mercado crece lentamente, pero ocurrió lo mismo con los móviles: ¿cuántas personas dijeron en los años 1990: "nunca necesitaré un móvil"?", recuerda el director del IFA, Jns Heithecker.



Prioridad selfi. Los fabricantes de "smartphones" intentan atraer a quienes disfrutan sacando fotos de sí mismos con su teléfono. El chino Lenovo estrenó el Vibe S1, un móvil con una doble cámara en la parte delantera, que debería permitir magnificar los selfis. En el último modelo de Huawei, el Mate S, el lector de huellas dactilares de detrás permite hacer su autorretrato y añade un flash. "Una de las primeras exigencias de los consumidores al elegir un "smartphone" es la calidad de las fotos. Ahora tiene que tener el nivel de las de una cámara de fotos compacta", explica el director de Sony Mobile Francia, Jean-Raoul de Gelis, con ocasión del estreno del Xperia Z5.



Casas aún más inteligentes. Los electrodomésticos que se pueden controlar mediante una aplicación de "smartphone" se multiplican. Samsung deja entrever un futuro con casas totalmente programadas para ponerlo todo en marcha cuando sea necesario. Siemens y Miele proponen lavadoras que se pueden encender desde la oficina, y el italiano Cuciniale presenta placas de cocina que se activan con el teléfono móvil y adaptan la cocción de la carne a las preferencias del usuario. Parrot ofrece, por su parte, un sensor que permite cuidar de las plantas, enviando un SMS para indicar cuándo hay que regarlas.



Lector para Tv ultra HD. Los televisores Ultra HD siguen siendo muy caros y los consumidores no han optado por esos modelos, ya que hay pocos contenidos disponibles en muy alta definición. Samsung empezó a remediar ese problema con el lanzamiento de su primer lector Blu-Ray compatible con el Ultra HD. "Esto ayuda (las ventas de televisores) porque es la mejor experiencia visual que uno puede conseguir, pero no es una solución milagrosa", considera Paul Gray, analista en IHS. Según él, los clientes siguen prefiriendo la sencillez de los servicios de streaming, que no proponen películas en Ultra HD.



3D para rato. Tras los televisores, el sonido también se oirá en tres dimensiones, por delante y por los lados como antes, pero también por encima, lo que dará una mayor sensación de inmersión. Las impresoras 3D siguen llamando la atención en el IFA con un modelo del taiwanés XYZprinting que imprime comida en tres dimensiones.



Videojuegos. El IFA intenta seducir a los aficionados a los videojuegos, un público que exige rapidez y gráficos perfectos en sus dispositivos. Lenovo presentó su nuevo ordenador portátil dedicado a ese tipo de consumidores, el ideapad Y700. Su competidor taiwanés, Acer, también lanzó dos nuevos portátiles de su gama Predator, dedicada al videojuego. Por su parte, Asus, el gran especialista de este segmento, presentó el ROG G752. Los cascos de realidad virtual también se multiplican. Samsung estaba solo en esta categoría en 2014, pero este año el especialista alemán de la óptica Zeiss, el japonés Sony y el taiwanés HTC exponen sus versiones estrenadas durante el verano (boreal).



Multitud de accesorios. En el salón se exponen muchos más accesorios como el teclado ultrafino de LG, que se puede enrollar, o el casco de bicicleta inteligente "Livall", aún en desarrollo, que enciende un intermitente cuando gira el ciclista y llama directamente a urgencias si detecta una conmoción.