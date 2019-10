Compositores y autores, reclaman el pago de regalías

El directorio y los socios de la filial Santa Cruz de la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores (Sobodaycom) se reunieron para dar a conocer una serie de reclamos a las autoridades locales, entre las que se resaltan la solicitud al Concejo y el ejecutivo municipal cruceño para que se apruebe el proyecto presentado en 2011 de una ley de autonomías que reconozca la legalidad del pago de regalías, establecida en la Ley nacional 1322 y de la internacional (convenio con 123 países) que se difunde y explota comercialmente.



“Como se trata de un reclamo honesto y legal, los dirigentes, miembros y músicos en su totalidad han anunciado una escalada de protestas públicas que este numeroso gremio está decidido a cumplir hasta conseguir la aprobación requerida”, expresó el vicepresidente nacional de Sobodaycom, Aldo Peña Gutiérrez. “En todos los países vecinos y del mundo una ley similar de derechos de autor se cumple sin objeción.



Pareciera que nuestras autoridades discriminan nuestra música y el trabajo que implica esta actividad, al no amparar sus obras y derechos patrimoniales”, añadió Peña, que afirmó que en “Bolivia la gente se ha acostumbrado a no pagar ni un centavo por lo que escucha”.



Por su parte, el líder del Trío Oriental, Wálter Áñez, manifestó su preocupación porque son más de cinco años de la promulgación de la ley 1322 y hasta ahora no han logrado que las autoridades hagan su parte “Es muy lamentable, porque Santa Cruz es el departamento donde menos se paga y es en el que existe más difusión. Lo que queremos es que se reconozca nuestros derechos, nada más.



Hay una ley y queremos que sea reconocida y queremos que la aprobación venga del Concejo saliente, porque si lo hace el nuevo concejo va a ser mas difícil y mas burocrático”, puntualizó Añez