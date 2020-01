Iniaf habla de normalidad en el mercado de semillas

Ejecutivos del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), informaron que el abastecimiento de semilla para la siembra de la campaña agrícola de verano está asegurada.



La dirigencia de ambas organizaciones pidieron a los productores soyeros no desesperarse. El objetivo es contener la especulación de precios en la venta del "grano de oro" por una presunta falta de semillas. Indicaron que los negociantes informales de semillas ofrecen la tonelada de semillas de soya hasta en $us 1.200, cuando el precio no debe superar los $us 750.



Aseguraron que el registro de semillas de soya es normal y que se estima certificar unas 52.000 toneladas para cubrir al menos 700.000 hectáreas productivas de Santa Cruz. En la campaña agrícola de verano, el sector oleaginoso cultiva cerca de un millón de hectáreas. El lote de semilla para abarcar el millón es provisto por los propios productores.



En el caso del maíz, se detalló que prevé certificar unas 3.000 toneladas para alcanzar una superficie productiva de unas 170.000 hectáreas.



A decir del presidente de Anapo, Reinaldo Díaz, pese a los factores climatológicos adversos la provisión de semillas para la campaña de siembra de verano está garantizada. Dijo que el sector proyecta sembrar un millón de hectáreas, siempre y cuando llueva y mejore la humedad en los campos productivos.