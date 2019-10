Obreros de SAO reciben apoyo de otros sindicatos

Marcial Díaz, ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la empresa ADM-SAO, informó que este jueves se reunirá en la jefatura departamental del Trabajo con ejecutivos de la empresa aceitera. Este jueves los trabajadores de la factoría cumplieron su noveno día de huelga.



El dirigente confía en que pueda llegar a un acuerdo que de por solucionado el conflicto que inició el miércoles 4 de febrero exigiendo a la empresa la cancelación correcta de las horas extras y nocturnas con base en el salario básico, pago triple por trabajar los domingos.



En la mañana de este jueves, los trabajadores recibieron el apoyo de sindicato de trabajadores de otras empresas.



Job Méndez, asesor legal de los trabajadores de la aceitera ADM-SAO, que encaran su noveno día de huelga, ha asegurado que los obreros no retornarán a sus fuentes laborales mientras la gerencia de la empresa no firme un convenio que establezca los plazos para el cumplimiento del pliego petitorio de los asalariados.



“La huelga sigue porque la empresa no ha dado muestra de solucionar este conflicto, queremos que bajen y se firme un compromiso para cumplir las demandas y garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. Mientras no seamos convocados para redactar un convenio entre ambas partes la huelga no se levantará”, aseguró Méndez.



Gobierno declaró legal la huelga



El martes 10 de febrero, el Gobierno decretó legal la huelga que llevan adelante los trabajadores de ADM-SAO. También conminó a la empresa a cumplir con los beneficios económicos y sociales de sus operarios, plasmados en un petitorio de siete puntos que obtuvo un laudo favorable.



ADM-SAO se compromete a cumplir el laudo arbitral



Por su parte ADM-SAO a través de un comunicado escrito asegura que cumplirán el laudo arbitral y convocó a los trabajadores a deponer su medida de presión y retornar a sus fuentes de trabajo.



“ADM-SAO, comunica que ha llegado a la decisión de cumplir el laudo arbitral. Esperamos que nuestros colegas vuelvan a sus labores lo más pronto posible. Reiteramos que la compañía opera en conformidad con toda norma vigente, y de acuerdo con nuestro código de conducta, no habrá represalia alguna en contra de nuestros trabajadores”, señala el documento.



Las demandas



La viceministra de Trabajo, Giovanna Maldonado, detalló que la demanda de los trabajadores se centra en la forma correcta de cálculo para las horas extras y nocturnas con base en el salario básico, pago triple por trabajar los domingos, dotación de dos pares de botines, entrega de lácteos para todos los trabajadores, aumento del paquete escolar a Bs 250 por cada hijo y de un bono de despacho para el sector de agencia de Bs 500.





